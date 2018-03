Cehia: Mii de oameni au protestat la Praga fata de alegerea comunistului Zdenek Ondracek in fruntea uneii comisii parlamnetare de control a Politiei

Stiri pe aceeasi tema

- Mii de oameni au protestat luni la Praga si in mai multe orase din Cehia, dupa ce Parlamentul a decis sa numeasca un deputat comunist la conducerea comisiei de supravegherea a fortelor de securitate, informeaza site-ul agentiei Reuters si postul France 24.

- Numarul victimelor cauzate de ger continua sa creasca in Europa. Peste 60 de oameni au murit de cand valul de frig siberian face ravagii pe batranul continent.Majoritatea victimelor provin din Polonia, Slovacia, Cehia si Lituania.

- Parlamentarul comunist Zdenek Ondracek va conduce Comisia parlamentara insarcinata cu controlul GIBS, serviciul de inspectie a fortelor politiei, in pofida puternicei indignari venite din partea deputatilor de dreapta, minoritari in cadrul camerei inferioare a parlamentului. El a obtinut…

- Numirea unui fost politist comunist, care a participat la represiunea din 1989, sa supervizeze inspectia politiei cehe, a suscitat vineri proteste in parlamentul de la Praga, la mai putin de trei decenii dupa prabusirea regimului comunist, informeaza AFP. Parlamentarul comunist Zdenek Ondracek va…

- Mii de oameni au protestat, marti, la Skopje impotriva schimbarii numelui Macedoniei, in contextul in care premierul Zoran Zaev a propus patru variante pentru redenumirea Macedoniei, informeaza site-ul postului France 24, potrivit Mediafax.ro.

- PNL nu a luat o decizie cu privire la sustinerea motiunii simple impotriva ministrului Justitiei anuntata de USR, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, care a adaugat insa ca Tudorel Toader nu mai are ce cauta in fruntea MJ. Uniunea Salvati Romania a anuntat vineri ca initiaza o…

- Romania, sub zodia protestelor! Romanii din mai multe orase au iesit in strada, in ciuda temperaturilor destul de joase, pentru a-si striga nemultumirile. Cateva sute de oameni s-au strans in piata centrala din Sibiu, dar si din Brasov. In Piata Unirii din Iasi protesteaza la aceasta ora aproximativ…

- China a protestat oficial fata de impunerea de catre Washington a unor sanctiuni impotriva unor intreprinderi chinezesti, acuzate ca intreprind activitati ilegale cu Coreea de Nord, relateaza duminica AFP. Presedintele american, Donald Trump, a anuntat vineri noi masuri ce au drept scop…

- De-a lungul istoriei, oamenii au protestat in diverse moduri. Insa un fermier bogat din SUA, loial al democratilor, a jurat ca nu se va mai barbieri niciodata daca republicanul Abraham Lincon va fi ales presedinte.

- Echipa Romaniei va intalni, la 21 si 22 aprilie, pe teren propriu, reprezentativa Elvetiei, in barajul pentru Grupa Mondiala a Cupei Federatiei, s-a stabilit, marti, la tragerea la sorti, transmite News.ro . Cele mai cunoscute jucatoare elvetiene sunt: Timea Bacsinszky, locul 42 WTA, Belinda Bencic,…

- Echipa Cehiei o conduce pe cea Elvetiei cu 3-0, duminica, la Praga, si s-a calificat in semifinalele competitiei de tenis Fed Cup. Duminica, Petra Kvitova (21 WTA) a invins-o pe Belinda Bencic (73 WTA) cu 6-2, 6-4 La revenirea sa in echipa Cehiei dupa o absenta de 15 luni, Petra Kvitova a invins-o greu…

- Infiintarea acestei comisii parlamentare speciale de ancheta pentru verificarea aspectelor care tin de modalitatea de desfasurare a votului din data de 21 iunie 2017, privind motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, a fost solicitata de grupurile parlamentare ale PNL, USR si PMP. Parlamentarii…

- Sute de mii de oameni au protestat la Atena fata de folosirea numelui Macedonia de catre o fosta republica iugoslava. Demonstrantii au cerut guvernului grec sa nu accepte aceasta denumire in nicio posibila intelegere cu statul invecinat.

- Mii de oameni au protestat duminica în enclava kurda Afrin, în nord-vestul Siriei, pentru a denunta "masacrele" comise de Turcia, care din 20 ianuarie desfasoara o operatiune militara în acest teritoriu sirian împotriva militiilor kurde, informeaza EFE. Potrivit Observatorului…

- Procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba au dispus la data de 30.01.2018, punerea in mișcare a acțiunii penale, impotriva inculpatului CRISTIAN FLAVIUS FLORIN, in varsta de 23 ani, pentru savarsirea infractiunii de tentativa la omor. La data de 30.01.2018, procurorul de caz a formulat propunere…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare, scrie Mediafax. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial…

- Peste o mie de persoane s-au adunat miercuri, in Piata Victoriei din Capitala, in cadrul unui protest numit "Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor penali si corupti". Manifestantii au avut tobe, vuvuzele, pancarte si drapele tricolore si au scandat…

- Afland ca politia a planificat o operatiune de arestare a migrantilor fara acte, peste 2.000 de persoane au format un lant uman intre Gara de Nord din Bruxelles si parcul Maximilien, aflat in apropiere, unde migrantii isi gasesc adapost de obicei, potrivit Rador care citeaza Courrier International .

- Aproximativ 56 de mandate de arestare au fost emise luni in cadrul unei operatiuni la scara larga impotriva a 16 clanuri ale Mafiei siciliene implicate in activitati de extorcare a taberelor de refugiati si in trafic de droguri, a anuntat politia italiana.

- Un protest international fata de "politica de control si dictatura, fata de violarea Constitutiei, violarea principiilor democratice si a conventiilor Uniunii Europene" este programat, duminica, la ora 14.00, in 40 de orase ale Poloniei, in Berlin, Praga, iar in Romania, in Bucuresti si Cluj. Protestul,…

- Peste 5.000 de persoane au protestat sambata seara impotriva sistemului, a legilor justiției si a PSD la Cluj-Napoca, informeaza Agerpres. Protestatarii s-au adunat langa Monumentul Memorandistilor incepand cu ora 18,00 si au purtat pancarte cu mesaje precum „Suntem cu ochii pe voi”, „Uniti salvam toata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat joi ca liberalii vor vota in Parlament impotriva Guvernului Dancila si ca vor incerca sa discute cu toti parlamentarii pentru a incerca impiedicarea validarii noului Executiv."PNL va vota impotriva Guvernului. De asemenea, vom incerca sa vorbim,…

- Aproximativ 50 de persoane au marsaluit vineri, 18 ianuarie, pe strazile municipiului Ramnicu Valcea in semn de protest pentru intentia de desfiintare a Liceului Tehnologic Henri Coanda, fost Mecanic 2.

- Guvernul ceh condus de premierul Andrej Babis si-a anuntat miercuri demisia, la o zi dupa ce nu a reusit sa obtina votul de incredere din partea camerei inferioare a legislativului de la Praga, transmite Reuters. Guvernul Babis va ramane in functie ca executiv interimar pana la formarea…

- Mai multe tiruri, camioane si autoturisme s-au ciocnit pe autostrada principala dintre Praga si Brno. Un roman, care a fost prins in teribilul carambol, a filmat dezastrul produs in urma izbiturilor puternice si a facut totul public. Accidentele in lant s-au produs din cauza vremii nefavorabile, care…

- Haos pe o automagistrala din Cehia. 30 de vehicule, printre care si camioane, s-au ciocnit in lant. Cel putin zece oameni au fost raniti. Potrivit fortelor de ordine cehe, accidentele s-au produs din cauza poleiului format pe carosabil in urma ninsorilor abundente.

- Accident teribil in apropiere de Praga, din cauza condițiilor meteorologice. Peste 30 de vehicule au fost implicate intr-un carambol, pe autostrada care leaga Praga și Brno. Un roman care se afla in apropiere de filmat amploarea dezastrului. Mai multe camioane și vehicule au fost implicate in accidentul…

- Presedintele in exercitiu al Cehiei, Milos Zeman, a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, cu 39% dintre voturi, dupa numararea a 97,6% dintre sufragii, au anuntat sambata autoritatile electorale de la Praga, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Romelu Lukaku și LeBron James au protestat impotriva reclamei rasiste. "Ești un prinț, in curand vei deveni rege, nu lasa pe nimeni sa-ți spuna altfel", a comentat atacantul lui Man. United. Cand H&M, unul dintre cei mai puternici retaileri de moda, a folosit un puști de culoare pentru a face reclama…

- Peste 200 de localnici au participat, duminica, la un protest in care au cerut construirea de trotuare in comuna Muresenii Bargaului unde un adolescent a provocat vineri accidente grave.Comuna este traversata de un drum national intens circulat, DN 17, si nu exista trotuare, scrie news.ro.…

- Alegerea lui Alexander Dubcek in 1968 a dus la o reforma fara precedent in Cehoslovacia comunista. Dar incercarea sa de a instaura un ”comunism cu fața umana” a eșuat. Totuși, a adus ceva, crede Ian Willoughby.

- Sute de magistrați din toata țara au protestat saptamanile trecute, in fața sediilor unor instanțe și parchete, impotriva propunerilor de modificare a Codului Penal și a Codului de Procedura Penala, dar și impotriva modificarii legilor justiției. Legea prevede unele limitari ale dreptului magistraților…

- Mai mult de 5.000 de peruani au manifestat luni seara la Lima, in ciuda sarbatorilor de Craciun, pentru a denunta gratierea acordata fostului presedinte Alberto Fujimori si au cerut demisia actualului sef de stat, pe care-l acuza ca a negociat politic aceasta masura, relateaza News.ro citand AFP.

- Marile orașe ale lumii s-au imbracat in straiele de sarbatoare pentru perioada Craciunului. Fiecare oraș a dorit parca sa aiba un brad de Craciun cat mai spectaculos, fie ca au ptat pentru brazi eco sau brazi… 3D. Va prezentam mai jos cei mai frumoși brazi de Craciun in 2017. Dortmund, Germania Orașul…

- Cateva sute de studenti de la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii din Bucuresti au protestat, miercuri, impotriva modificarii Legilor Justitiei si a codurilor penale. Adrian-Mihai Zamfir, vicepresedinte al Asociatiei Studentilor in Drept, care a organizat protestul, a estimat…

- Noi proteste au loc in Bucuresti si in mai multe orase din tara. In Capitala, peste 1.500 de oameni au plecat din Piata Victoriei in mars spre Parlament si au existat imbranceli cu jandarmii care au incercat sa impiedice ocuparea bulevardului.

- Cateva mii de oameni s-au adunat, duminica seara, in mai multe judete ale tarii, pentru a protesta impotriva schimbarii legilor Justitiei. Manifestantii au venit cu steaguri, pancarte, dar si cu vuvuzele, tigai si tobe. In Sibiu s-au adunat circa 2.500 de persoane, protestul…

- Romania a fost eliminata inca din optimile Campionatului Mondiale de Handbal Feminin. ”Tricolorele” au pierdut cu 28-27 in fata Cehiei, desi Romania a condus tot meciul. Cehia a revenit insa pe final si a marcat golul victoriei la ultima faza. Cristina Neagu spune ca a fost o eliminare foarte dureroasa…

- MAI organizeaza, luni, dezbaterea publica privind proiectul de lege care presupune intarirea autoritații polițistului, acesta reprezentand raspunsul fața de creșterea a numarului de agresiuni indreptate impotriva personalului instituției. La dezbaterea publica de luni, organizata de Ministerul Afacerilor…

- Cateva mii de persoane au protestat, duminica, in centrul capitalei ucrainene Kiev impotriva arestarii fostului presedinte georgian Mihail Saakasvili, un lider marcant al opozitiei ucrainene, si au cerut suspendarea presedintelui Petro Porosenko, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Romania va juca impotriva Franței (azi, de la ora 19:00, Telekom 1 și liveTEXT GSP.RO) cu echipa a doua, incercand sa se pregateasca pentru meciul de foc din "optimi". De acolo vine invinsa dintre Cehia și Ungaria. Romania nu-și mai face calcule. Fara greșeala pana acum in grupa de la Trier, ajutate…

- Peste 200 de oameni au protestat, miercuri seara, pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca, vizavi de sediul PSD Cluj. Manifestantii au cerut respingerea legilor justitiei in Parlament si alegeri anticipate, transmite Mediafax. Cei peste 200 de manifestanti care au venit pe Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca…

- Politistii fac cercetari pentru vatamare corporala pe numele parlamentarului Ioan Terea, deputat PSD de Sibiu, dupa ce miercuri seara a lovit cu masina doi protestatari, in timp ce iesea cu masina din curtea Parlamentului.

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (C.O.T.A.R.) a obtinut autorizatie pentru organizarea unor proteste, pe 13 decembrie in Bucuresti si in toate marile orase din tara, iar pe 20 decembrie 2017, din toata tara se vor deplasa coloane de masini catre Bucuresti, pentru…