Laureata Premiului Nobel pentru Literatura Herta Muller, scriitoare germana originara din Romania, a denuntat sambata, la Praga, in cadrul targului "Lumea cartilor", derapajul dictatorial care, in opinia sa, are loc in Turcia sub conducerea presedintelui Recep Tayyip Erdogan, transmite EFE. Intr-o dezbatere desfasurata la Cinematograful Lucerna, la care a participat si laureatul peruvian al Premiului Nobel Mario Vargas Llosa, Herta Muller a remarcat ca, "din pacate", problema dictaturilor este o tema recurenta in opera sa, dand apoi imediat exemplul Turciei drept caz actual. "Dictaturile continua…