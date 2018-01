CEDO penitenciare. Tudorel Toader: Am vorbit cu Mihai Tudose

Stiri pe aceeasi tema

- Conditiile din penitenciare vor discutate de conducerea Ministerului Justitiei cu presedintele Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), Guido Raimondi, in 16 ianuarie, ulterior stabilindu-se metode de punere in aplicare a masurilor luate. Memorandumul pentru punerea in aplicare a hotararii pilot…

- Ministerul Justitiei (MJ) a gazduit luni intalnirea Grupului de lucru care a avut ca scop discutarea calendarului pentru punerea in aplicare a masurilor in vederea solutionarii problemei supra-aglomerarii carcerale si a conditiilor de detentie, conform Agerpres.Potrivit unui comunicat al MJ,…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a avut loc luni o intalnire cu ambasadoarea Suediei, Anneli Lindahl Kenny, discutiile vizand dezvoltarea cadrului juridic bilateral, transferul persoanelor private de libertate, precum si conditiile din penitenciarele din Romania. Ministrul Justitiei a discutat cu…

- In data de 8 ianuarie 2018, a avut loc, la sediul Ministerului Justiției, intrevederea domnului prof.univ.dr. Tudorel TOADER, ministrul justiției cu E.S. doamna Anneli LINDAHL KENNY, Ambasadorul Suediei in Romania și domnul Alexander PEYRE DUTREY, consilier, Adjunct al Șefului Misiunii, Afaceri…

- Ingrid Mocanu, fost director in cadrul Ministerului Justiției, a lansat luni, la Antena 3, un atac la adresa premierului Mihai Tudose, dupa ce acesta a anunțat ca ii va primi pe protestatarii #rezist, pe 27 decembrie, la Guvern.„Toate statele se construiesc pe controlul Parlamentului asupra…

- Intrevederea cu conducerea inchisorii Bentong a avut loc la sediul penitenciarului din statul Pahang, iar discutiile s-au purtat, cu precadere, pe problematica specifica sistemului penitenciar din Romania si Malaezia. De altfel, in cadrul vizitei, Tudorel Toader si procurorul general al Malaeziei, Tan…

- Comisia parlamentara speciala condusa Florin Iordache se intruneste joi pentru a discuta propunerile de punere in acord a codurilor din Justitie cu deciziile Curtii Constitutionale. Si tot joi, Comisia va dezbate si redefinirea infractiunii de abuz in serviciu, precum si transpunerea Directivei Parlamentului…

- Ministrul Justitiei face referire la legislatia franceza in ceea ce priveste statutul magistratilor, in contextul in care, vineri, Consiliul constitutional francez a validat un text de lege in baza caruia Parchetul este subordonat ierarhic Ministerului Justitiei, criticii acestei masuri considerand-o…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, participa, sambata, la lucrarile Comisiei de la Venetia, precizand, pe pagina sa de Facebook, ca a prezentat evolutiile legislative din Romania referitoare la legile justitiei. „Comisia de la Venetia – sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este prezent sambata la sesiunea de lucru a Comisiei de la Venetia, pentru a prezenta evolutiile legislative din Romania referitoare la legile Justitiei. "Comisia de la Venetia - sesiunea de lucru din data de 9 decembrie 2017: 1. Am dat curs invitatiei…

- "Guvernul Romaniei - 6.XII.2017. Memorandum - privind oportunitatea finantarii infrastructurii fizice a sistemului penitenciar, in vederea crearii conditiilor optime de detentie la standarde europene. Memorandumul prevede: 1. Constructia unui nou penitenciar, cu o capacitate de 1000 locuri, in loc.…

- "Memorandum privind oportunitatea finantarii infrastructurii fizice a sistemului penitenciar, in vederea crearii conditiilor optime de detentie la standarde europene - Memorandumul prevede: constructia unui nou penitenciar, cu o capacitate de 1.000 de locuri, in localitatea Berceni, judetul Prahova;…

- "Nota Directiei afaceri europene, relatii internationale si programe nr. 24221/2017 privind analiza Raportului Comisiei Europene catre Parlamentul European si Consiliu asupra progreselor inregistrate de Romania in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare, publicat la data de 15 noiembrie 2017"…

- "Recentele evoluții legislative, stadiul indeplinirii celor 12 recomandari din MCV, echilibrul și separația puterilor in stat, precum și structurarea statului de drept vor constitui principalele teme de discuție cu ambasadorii Belgiei, Canadei, Estoniei, Franței, Germaniei, Marii Britanii, Olandei,…

- Clasa politica din Romania uita astazi de meciuri si razboaie intre partide si transmit, la unison, condoleante Familiei Regale a Romaniei. Mesajele au curs rauri- rauri pe Facebook. Pornind de la primul om in stat, presedintele Klaus Iohannis, reprezentanti ai puterii, precum Calin Popescu Tariceanu…

- In sedinta de Guvern de pe 29 noiembrie s-a aprobat Memorandumul cu tema: Decizie vizand situatia amplasamentului Esplanada, in vederea dezvoltarii Cartierului pentru justitie, in cadrul unui program de reconversie functionala. Pe scurt, terenul a fost dat Ministerului Justitiei pentru dezvoltarea Cartierului…

- "Ne-am intalnit pentru ca presedintii organizatiilor judetene au cerut aceasta intalnire cu Liviu Dragnea si cu conducerea partidului. Maine (luni - n.r.) va avea intalnire cu restul presedintilor de judete. S-a stabili azi sa facem un miting si noi, un miting de protest. Mitingul nostru nu este…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, ieri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj video de Ziua Nationala a Romaniei, spunand ca, in prag de Centenar, este un bun prilej ca romanii sa reflecte la cum vor sa arate tara lor. „Dragi romani, astazi (n.n. – ieri) este ziua noastra nationala, zi in care cu…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a ajuns, marti, la sediul Ministerului Justitiei, unde, cel mai probabil, va avea o discutie cu ministrul Tudorel Toader. Subiectul: raportul MCV. Potrivit unor surse judiciare, Kovesi a fost invitata la sediul ministerului pentru a purta discutii referitoare…

- Presedintele PNL Cluj Daniel Buda: Raportul MCV, expresia neputintei si a incompetentei Guvernului PSD-ALDE Europarlamentarul clujean Daniel Buda, presedintele PNL Cluj, a acuzat Guvernul PSD-ALDE ca intoarce Romania la nivelul anilor 2000, dupa criticile din Raportul MCV al Comisiei Europene. "Comisia…

- Protestatarii s-au adunat, miercuri, in Piata Unirii din Cluj-Napoca, avand pancarte cu mesaje precum ”Noi vrem respect”, ”Demisia”, ”Transferul de contributii, lipsa voastra de solutii”, ”Ne-ati mintit sa va dam votul, ne prostiti si ne luati totul”, ”Suntem angajati nu sclavi” si ”Saracia e a…

- Guvernul aproba, in sedinta de miercuri, a doua rectificare bugetara din acest an, primind fonduri suplimentare MAI, Ministerul Muncii, al Educatiei, al Sanatatii, al Justitiei, al Transporturilor, majoritatea pentru plata unor drepturi salariale sau pensii. Scad fondurile alocate Mediului, Culturii,…

- Blocul Național Sindical a anunțat ca acțiunile de protest vor continua conform calendarului avand in vedere ca guvernul nu a renunțat adoptarea, prin ordonanța de urgența, a propunerilor fiscal-bugetare. Joi sunt programate acțiuni de protest in Constanța, Prahova și Bihor. Blocul Național Sindical…

- Fostul ministru al Justitiei, Florin Iordache, si cel care are pe maini legile justitiei, nu intelege de ce 30.000 de oameni au protestat, duminica seara, in toata tara. ”Ori exista o foarte mare dezinformare, ori cei care protesteaza nu cunosc legile", a spus Iordache. 0 0 0…

- Masurile fiscale propuse de Guvern nu sunt contestate doar de sindicate si patronate, ci chiar din interiorul PSD. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, ca modificarile anuntate nu vor aduce lucruri bune, ci din contra. "Am transmis si in cadrul sedintei AMR (Asociatia…

- "Ce poate fi mai jenant pentru un ministru al Justiției decat sa minta?! (...) Toader a mințit din nou in legatura cu Codurile: ca ar fi fost adoptate fara dezbatere. Minți cu nerușinare, ministrule! Codurile au fost dezbatute 10 luni in Comisii parlamentare speciale și apoi au fost adoptate, doua…

- Aproape 20 de oameni au declanșat un protest la Sibiu fața de Liviu Dragnea. Sibienii au ieșit in strada și au scandat impotriva PSD. Din cauza protestatarilor, liderul social-democrat și Mihai Tudose au decis sa anuleze intrunirea programata la sediul PSD Sibiu. Oamenii s-au adunat, miercuri seara,…

- Presedintele ICCJ cere retrimiterea proiectului legilor Justitiei la MJ Presedintele instantei supreme, Cristina Tarcea, cere presedintilor celor doua camere ale Parlamentului retrimiterea proiectului legilor justitiei la Ministerul Justitiei, pentru clarificarea cadrului legal in baza caruia acestea…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, transmite, prin intermediul unui comunicat de presa ca, parcursul propunerilor de modificare a legilor justitiei demonstreaza ca nu a existat transparenta, cooperare si dialog interinstitutional si ca nu au fost respectate…

- Ludovic Orban a afirmat ca prezentarea legilor justitiei in comisia speciala pentru coduri este rezultatul fricii coalitiei de guvernamant fata de reactia societatii civile si a opozitiei fata de prevederile acestui proiect. ”Astazi, la comisia speciala pentru coduri, care nu are nicio legatura…

- Romania va achiziționa elicoptere modelul H 215 de la compania Airbus, insa vor fi produse la Brașov, și vor intra in dotarea Ministerului Apararii Naționale și a Ministerului Afacerilor Interne, a anunțat, miercuri, ministrul Apararii Naționale, Mihai Fifor, dupa ceremonia militara care a avut loc…

- Legile Justiției se afla, miercuri, in dezbaterea parlamentarilor din comisia speciala pentru problemele din justiție. La dezbateri va participa și ministrul Tudorel Toader care va prezenta aleșilor proiectul de modificare a legilor Justitiei. Coalitia majoritara a decis, saptamana trecuta, ca pachetul…

- "Pentru a corecta o lege total greșita și a reglementa posibilitatea cumulului pensiei cu veniturile din activitați independente (drepturi de autor, creații artistice etc), am depus astazi un amendament la proiectul de lege privind completarea Legii pensiilor, proiect ce se afla in dezbaterea Comisiei…

- Intalnirea are loc dupa ce ministrul de Finanțe a fost in Parlament. La intalnire participa mai mulți membri din conducerea PSD. Este prezenta și Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii. Citeste si: Lia Olguta Vasilescu, despre legea pensiilor: Este un pic amanata. Acum se fac toate calculele…

- Tudorel Toader a declarat, luni, ca spera ca aplicarea legii recursului compensatorii sa nu aiba ca efect creșterea ratei criminalitații și ca direcțiile de Probațiune au luat masuri suplimentare pentru supravegherea celor eliberați. „Nu știu, vom vedea. Sper sa nu existe, sa spunem, o dinamica crescanda…

- "In loc sa rezolvam lucrurile la nivelul legislatiei si la nivelul conditiilor din inchisori, gasim o lege ametita, o incurcatura pe care o cream unora doar ca sa respectam deciziile CEDO care ne sanctioneaza mai ales financiar. Deci tipic romaneasca, o incurcatura tipic romaneasca. Una peste alta,…

- „S-au adunat la CEDO cauze, procese de ordinul miilor. Curtea Europeana le-a suspendat, a pronuntat decizia pe loc si noi trebuie sa le dam despagubiri si lor. (..)Cuantumul nu il stabilesc eu, eu pot sa va dau doua repere: ungurii, intr-o decizie similara, pilot, au stabilit cinci euro pe zi de…

- În prezența premierului Mihai Tudose, la Palatul Victoria s-a semnat, miercuri, Memorandumul privind cooperarea româno - americana în domeniul sistemelor de aparare aeriana Patriot. Partea româna este reprezentata de Ministerul Economiei, prin S.C. Aerostar…

- Tudorel Toader, ministrul Justitiei, a anuntat pe Facebook ca proiectul de modificare a legilor justitiei este finalizat, precizand ca prioritar este de acum planul cerut de CEDO privind conditiile din inchisori. „Este finalizat proiectul de lege pentru modificarea legilor justitiei – vom participa…

- Comisarul European Corina Cretu scrie, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca nu a avut niciodata "discutii pe tema schimbarii vreunui membru al Guvernului'' cu premierul Mihai Tudose sau cu un alt membru al Executivului, subliniind ca ''politica de coeziune…