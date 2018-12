Ce trebuie să ştie un bărbat ca să facă fericită o femeie 1. Barbatul nehotarat Barbatul care are cele mai mici sanse de a petrece noaptea cu o femeie este nehotaratul, cel care isi abordeaza prietena dand din umeri si spunand cu indiferenta: „Ce faci in seara asta? Locuiesti cu parintii? Ce faci in general? Pot sa te caut intr-una din zilele urmatoare?" 2. Odata ajunsi in pat, nu va grabiti! Sexul unei femei este foarte fragil si sensibil... si putini barbati sunt constienti de aceasta. Sunt necesare multe mangaieri inainte de a patrunde in el. Delicatetea este adesea mult mai apreciata decat o virilitate agresiva care ignora… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Iata 7 lucruri de care o femeie singura nu ar trebui sa se rusineze. 1. Standarde inalte Daca un barbat iti cere o intalnire n-ar trebui sa-ti fie teama sa-l refuzi in cazul in care nu-ti place. Ar trebui sa petreci timp doar in compania barbatilor care te atrag. Unul dintre lucrurile de care o…

- Iar statisticile sunt ingrijoratoare. La varsta adolescentei, fetele au mai putina incredere de sine decat baietii. Iata 6 strategii care te vor ajuta sa educi o fata care sa fie fericita si sa aiba incredere de sine. 1. Arata-i ce inseamna sa fii o femeie puternica si independenta…

- Koku Istambulova are 129 de ani, fiind nascuta pe 1 iunie 1889, potrivit pașaportului ei. Ea a vorbit despre ziua in care poporul ei cecen a fost deportat in masa de catre Stalin in stepele din Kazakhstan in...

- O femeie despre care se crede ca este cea mai batrana persoana din lume a povestit ca a dus o viața grea și ca a avut o singura zi, in cei 129 de ani ai sai, in care a fost cu adevarat fericita. Potrivit pașaportului sau rus și a actelor de pensie, Koku Istambulova are 129 de ani, fiind nascuta pe 1…

- O femeie care pretinde ca este cea mai batrana femeie din lume a povestit detalii din viața ei, precizand ca longevitatea ei este o pedeapsa de la Dumnezeu și ca a trait o singura zi fericita. Koku Istambulova ar avea varsta de 129 de ani.

- O femeie din Hațeg, care s-a fotografiat alaturi de o capra neagra ucisa si lasata sa zaca intr-o balta de sange, a starnit revolta internauților pe Facebook dupa ce a publicat imaginea pe pagina sa de socializare, cu urmatorul mesaj: „La vanatoare de dimineata. Simtindu-se fericita”. Pietrele pe care…