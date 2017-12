Ce tip de Internet din Coreea de Nord n-ar trebui sa folosesti niciodata Aeroportul principal din Coreea de Nord are Wi-Fi de ceva timp, insa reteaua nu e tocmai cea la care ai vrea sa te conectezi.



Coreea de Nord a luat o decizie destul de surprinzatoare, aceea de a lansa un serviciu de Wi-Fi in interiorul aeroportului principal al tarii. Astfel apare o schimbare importanta pentru tara, insa nu totul e atat de simplu, mai ales aici.



Introducerea unei astfel de retele este o noutate, insa restrictiile asociate acesteia sunt cam aceleasi pe care le cunoastem deja cand vorbim de Coreea de Nord. Problema cea mai mare e ca reteaua nu e asa de buna pe… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Multa lume vorbeste despre Bitcoin, dar putini detin asa ceva. Insa cum ar fi sa primesti salariul in monede virtuale? Ai accepta asa ceva? De la inceputul anului viitor, angajatii companiei de Internet GMO Group din Japonia vor avea ocazia sa incerce aceasta metoda. Potrivit BBC,…

- Aproape jumatate dintre germani cred ca Angela Merkel ar trebui sa demisioneze inainte de viitoarele alegeri, programate in 2021. O ancheta YouGov, publicata miercuri de DPA, arata ca 47% dintre persoanele chestionate vor ca Merkel sa demisioneze inainte de incheierea mandatului, in timp ce…

- Consiliul de Securitate al ONU a adoptat, vineri, noi sanctiuni care vizeaza Coreea de Nord, masurile fiind referitoare la exporturile de produse petroliere si la nord-coreenii care lucreaza in strainatate, relateaza AFP. Washingtonul a depus, joi, un proiect de rezolutie dupa negocieri cu…

- Declaratiile fiscale cu privire la obligatiile fiscale aferente lunii ianuarie 2018 se vor transmite obligatoriu, prin Internet, in format electronic, se arata intr-un comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF). Conform sursei citate, transmiterea declaratiilor fiscale…

- Ministerul Mediului de Afaceri ii ironizeaza pe tinerii care participa la programul Start-up Nation in documente oficiale, care insa nu au fost facute publice.Profit.ro a descoperit, la sesizarea unor candidati din program, ca functionarii ministerului asociaza aplicantilor celebra replica…

- Un oficial de rang inalt de la Casa Alba a anuntat ca "in mod direct responsabila" pentru atacul cibernetic cu virusul WannaCry este Coreea de Nord. Incidentul ar fi fost provocat in luna mai de hackerii din Grupul Lazarus si a afectat companii din intreaga lume. "Atacul a fost masiv si a…

- Parlamentul se va reuni, luni, in sedinta comuna pentru a dezbate proiectul bugetului de stat si al asigurarilor sociale de stat pe anul 2018. Sedinta este programata sa inceapa la ora 11:00. De la ora 10:00 va avea loc sedinta Birourilor permanente reunite pentru stabilirea timpilor…

- Au trecut doar cateva zile de cand am detaliat din nou problema fragmentarii platformei Android. Acum aflam alte particularitati frustrante despre sistemul de operare al Google. Inginerii gigantului din Mountain View, la fel ca si cei din Cupertino, sunt foarte eficienti cand vine vorba de…

- Samsung Galaxy S9 se apropie de lansare, iar astazi au aparut si primele informatii cu privire la data exacta a dezvaluirii noului smartphone. Despre data de lansare a lui Samsung Galaxy S9 am mai scris de cateva ori, insa n-am avut informatii exacte pana acum. Ce s-a stiut de la bun inceput…

- Cei 27 de sefi de stat si de guverne UE, mai putin Regatul Unit, au decis vineri sa deschida a doua faza a negocierilor Brexitului. Astfel, se deschide calea discutiilor despre viitoarea relatie intre cele doua parti, relateaza AFP. "Liderii UE (sunt) de acord sa treaca la a doua…

- Comunicatiile si comertul dintre Statele Unite si Europa sunt in pericol, avertizeaza presedintele unui comitet militar al NATO. Ofiterul de aviatie Marshall Peach spune ca mai multe vase rusesti au fost depistate navigand in apropierea cablurilor subacvatice care fac legatura intre cele doua continente.…

- Altex si Media Galaxy au avut listate produse la preturi incredibile. Da, cu adevarat incredibile, ca au fost la un leu si la 0 lei. Curiozitatea clientilor care le-au prins e daca vor fi onorate comenzile. Atat Altex, cat si Media Galaxy sunt magazine care vand online si offline,…

- Donald Tusk, presedintele Consiliului European, sustine ca sistemul de cote obligatorii pentru relocarea refugiatilor in Uniunea Europena s-a dovedit a fi "ineficient" si a generat "dezbinare" in randul statelor membre. "Problema cotelor obligatorii a generat extrem de multa dezbinare, iar…

- Pentru prima data, in Sibiu are loc un protest care dureaza de 21 de ore, in fata sediului Organizatiei Judetene a PSD, unde zeci de tineri stau, marti dimineata, pe scaune sau in picioare si transmit mesajul "va vedem" catre social-democrati. Tinerii protestatari au creat si o pagina de Facebook,…

- Copiii ar trebui sa doarma impreuna cu mama lor pana cand implinesc varsta de cel putin trei ani, sustine un cercetator de la Universitatea Cape Town. Pediatrul Nils Bergman a declarat ca bebelusii ar trebui sa doarma pe pieptul mamei lor in primele saptamani de la nastere. Apoi, ei ar fi…

- Parte dintre masinile pe care le gasiti de cumparat, pe Internet, au fost atat de rau avariate, incat nici macar nu mai meritau reparate, se arata intr-un raport dat publicitatii recent. Ca sa va abata atentia de la problemele reale ale autoturismului uzat si sa va convinga sa bagati mai adanc mana…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, dupa intalnirea cu ministrul Sanatatii si cu responsabilii privind aprovizionarea cu medicamente, ca "de astazi nu mai este loc de nicio explicatie pentru un deces intr-un spital cauzat de lipsa unui medicament, iar partea cea mai blanda este plecarea acasa,…

- Oficialii de la Tokyo intentioneaza sa cumpere un sistem de rachete care sa ofere capabilitatea de a ataca diferite locatii din Coreea de Nord. Incepand din aprilie 2018, Japonia isi propune sa aloce o parte din bugetul pentru securitate pentru a studia daca avioanele F-15 ar putea sa lanseze…

- Facebook a lansat, luni, in Statele Unite, o versiune a serviciului de mesagerie Messenger destinata copiilor. Messenger Kids este o aplicatie "de mesagerie video si text conceputa pentru ca cei mici sa isi poata contacta familia si prietenii aprobati de catre parintii lor", care pot "controla…

- Site-ul care a publicat prima oara mailurile furate de pe serverele partidului Democrat din SUA, DCLeaks.com, in timpul campaniei prezidentiale americane de anul trecut, este gazduit de o firma care are sediul in Romania, arata o investigatie jurnalistica. Conform anchetei AP, THCServers.com…

- Zeci de zboruri au fost anulate in insula indoneziana Bali, ca urmare a eruptiei vulcanului Agung, au anuntat autoritatile locale. Coloana de fum de deasupra vulcanului era, duminica, de pana la 4.000 de metri inaltime, astfel ca 28 de zboruri au fost anulate, a precizat Arie Ahsanurrohim,…

- Pamantul isi pierde intunericul, avertizeaza oamenii de stiinta. Un studiu recent, in cadrul caruia au fost folosite date obtinute din satelit, arata ca poluarea luminoasa incepe sa devina o problema, afectand toate formele de viata pe Terra. Sunt afectate de la bacterii pana la mamifere,…

- Autoritatile de reglementare din intreaga lume vor investiga Uber Technologies pentru felul in care a tratat compromiterea datelor confidentiale ale clientilor, in urma unui atac al hackerilor produs anul trecut. In Uniunea Europeana, autoritatea pentru confidentialitatea datelor va discuta…

- Dacia nu va lua parte la nebunia de "Black Friday". Nu vor exista oferte speciale sau oferte valabile doar o zi din partea producatorului auto romanesc, anunta Car Site. Oficialii Dacia considera ca "Black Friday" inseamna doar marketing, nimic altceva. "La Dacia, Vinerea…

- Galaxy S9 este cel mai asteptat smartphone al anului viitor si, conform celor mai recente zvonuri, va fi lansat mai devreme decat in anii trecuti. Cand vine vorba de terminalele din seria Samsung Galaxy S, sud-coreenii au creat o traditie legata de momentul exact in care se lanseaza fiecare…

- Facebook a anuntat, joi, ca va crea un program care le va spune utilizatorilor daca au intrat in contact cu informatiile propagate de agenti rusi, acuzati de ingerinte in alegerile din Statele Unite si Marea Britanie. Reteaua de socializare online a precizat ca programul vizeaza, de asemenea,…

- Dupa ce ieri a luat o gura de oxigen, leul pierde din nou teren in fata monedei europene. Potrivit cursului valutar anuntat azi de BNR, un euro este cotat la 4.6546, in crestere cu 0.11% fata de ziua precedenta. Dolarul in schimb s-a depreciat cu 0.65% si valoreaza azi 3.9306 lei.…

- Miliardarul american George Soros a vorbit pentru prima data, luni, despre campania guvernamentala ungara impotriva sa. Acesta a spus ca atacurile contin "minciuni si distorsiuni" si au fost concepute pentru a crea un fals inamic extern, relateaza Reuters. Soros, de origine ungara,…

- Intel, nu Qualcomm, este producatorul pe care Apple pare sa-l fi ales pentru modemul 5G pe care viitoarele modele de iPhone il vor folosi. Conform unor surse apropiate companiei americane, Apple a inceput sa planifice trecerea la 5G, colaborand deja in acest sens cu Intel. In acelasi timp,…

- Romania a primit in primele trei trimestre din 2017 de la bugetul UE doar 3,05 miliarde euro, din care 3,04 miliarde euro aferente cadrului financiar 2014-2020, celelalte 9,67 milioane euro fiind resturi ramase de plata din cadrul financiar 2007 - 2013, conform datelor publicate de Ministerul Finantelor.…

- Donald Trump isi spala rufele in public pe Twitter, dar Facebook a fost reteaua sociala care l-a ajutat cel mai mult in timpul campaniei pentru alegerile prezidentiale din SUA. Platforma lui Mark Zuckerberg a fost perfecta pentru candidatul republican din doua motive, mari si late, potrivit…

- Black Friday e in derulare la unele magazine si vine in noaptea de 16 spre 17 noiembrie la altele. Firesc, exista produse pe care mai bine le-ai evita. Cand vine vorba de Black Friday, ideea de achizitie ar trebui sa inceapa de la "ce ai nevoie". E o chestiune de bun-simt, dar ajuta. N-ai…

- Samsung Galaxy S9 si S9 Plus ar fi pregatite de lansare mai devreme fata de intervalul de anul acesta, asa ca deja incepem sa avem informatii despre ele, scrie Playtech.ro. Samsung Galaxy S9 si Galaxy S9 Plus ar trebui sa apara mai devreme in 2018 decat au aparut in 2017; avand in vedere ca…

- Trei zboruri TAROM vor inregistra, vineri, intarzieri cuprinse intre 45 de minute si o ora si 45 de minute in urma reprogramarii, din motive tehnice, a cursei Bruxelles - Bucuresti, informeaza compania pe propria pagina de Internet. "Compania TAROM informeaza ca aeronava programata sa opereze…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere cu 0,8% prognoza de inflatie pentru finalul acestui an, iar pentru finalul lui 2018 previziunile sunt de 3,2%, a anuntat joi Mugur Isarescu. Astfel, pentru finalul lui 2017, prognoza de inflatie a crescut de la 1,9% la 2,7%. Guvernatorul…

- Ministrul Dezvoltarii, vicepremierul Paul Stanescu, a precizat, marti, ca proiectul de HG privind Codul administrativ va figura pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de saptamana viitoare, proiectul urmand a fi trimis ulterior Parlamentului, care il va dezbate si va decide forma finala. "Codul…

- Dupa lansarea celui mai recent sistem de operare, iOS 11.1, la finele lunii octombrie, utilizatorii de iPhone au luat cu asalt retelele de socializare, raportand o problema. Acestia se declara frustrati ca sub nicio forma nu pot folosi litera "I". Cei care au trecut pe noul sistem de operare…

- Mai multe alerte cu bomba s-au inregistrat luni in Japonia, un fapt foarte rar in arhipelag, in timp ce presedintele american Donald Trump se afla in vizita oficiala in aceasta tara. Cu toate acestea, nu a fost gasita nicio urma de explozivi si nu a fost facuta nicio arestare, potrivit politiei…

- Compania aeriana finlandeza Finnair a demarat un program care presupune cantarirea pasagerilor sai, inainte de decolare, pentru a avea informatii exacte despre greutatea de la bord, in timpul zborurilor sale. Marti si miercuri, au fost cantariti primii pasageri pe aeroportul din Helsinki,…

- Insurgenti huthi din Yemen au lansat, sambata seara, o racheta care a cazut in apropierea aeroportului din Riyad, capitala Arabiei Saudite, afirma surse citate de Al Jazeera, Al-Arabiya si BBC News. Un purtator de cuvant al rebelilor huthi din Yemen a revendicat atacul, precizand ca a fost…

- Circa 1.000 de membri ai partidului neofascist Forza Nuova au marsaluit sambata pe strazile Romei, a anuntat o purtatoare de cuvant a politiei italiene, citata de dpa. Asa-numitul "Mars al patriotilor" era planificat initial pentru data de 28 octombrie, in amintirea acapararii puterii de catre…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump ar trebui "sa gaseasca posibilitatea de a avea o discutie ampla", a apreciat sambata Kremlinul, cu o saptamana inainte ca cei doi lideri sa participe la summitul Forumului de Cooperare Economica Asia-Pacific (APEC), care se va desfasura…

- Lada a disparut defintiv de pe piata auto din Franta. Tribunalul Comercial Versailles a pronuntat lichidarea companiei Lada Franta, la o saptamana distanta de la intrarea in faliment, anunta site-ul autoactu.com. Lada, produsa de compania rusa AvtoVAZ, care apartine de grupul Renault-Nissan,…

- Peste 200 de persoane ar fi murit in urma prabusirii unui tunel in Coreea de Nord, in zona unde a fost efectuat cel mai recent test nuclear subteran al Phenianului. Aproximativ o suta de persoane care lucrau in incinta poligonului de teste Punggye-ri si-au pierdut viata dupa prabusirea tunelului,…

- Stratul de gheata din Arctica s-ar putea subtia intr-un ritm mai rapid decat se estimase, deoarece zapada sarata de la suprafata influenteaza negativ acuratetea masuratorilor satelitare, conform unui nou studiu realizat la Universitatea Calgary, publicat marti. Raportul Grupului pentru Cercetarea…

- Londra va introduce, luni, o taxa pentru cele mai vechi si mai poluante autovehicule, in incercarea de a imbunatati calitatea aerului in capitala Marii Britanii, a declarat primarul Londrei, Sadiq Khan. Denumita T-charge, taxa zilnica de 10 lire sterline se va aplica tuturor vehiculelor cu…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a declarat joi, la Parlament, ca salariile personalului medical nu vor scadea, ci se vor majora. "Salariile nu scad. Din contra, salariile cresc. Exista insa anumite voci care sustin ca din cauza faptului ca nu se vor acorda sporurile la cuantumul maxim,…

- Coreea de Nord s-a aflat in spatele atacului ransomware cu virusul WannaCry din luna mai, care a afectat 200.000 de calculatoare din intreaga lume, a anuntat sambata presedintele Microsoft, Brad Smith. Expertii in securitate cred ca regimul de la Phenian a furat tehnologia necesara pentru…

- Directorul de design al grupului Renault recunoaste ca a ramas surprins de cerintele clientilor la noul Dacia Duster. Olandezul Laurens van den Acker e convins ca noul Duster ar trebui sa aiba o gama mai larga de optiuni. "Multi dintre oamenii care cumpara masina se gandesc: 'Wow,…