Ce SURPRIZE FISCALE pregătește Guvernul în 2018 Dupa ce anul trecut, Romania se afla pe primul loc in regiune in materie de schimbari legislative, reprezentantii mediului de afaceri si cetatenii platitori de taxe si impozite se intreaba ce va mai fi anul acesta? Se stie doar ca exista o serie de initiative care au fost incepute sau anuntate anul trecut si, desigur, este posibil ca unele proiecte sa apara din nou pe agenda. Mai intai de toate, cateva certitudini. Prima este ca ordonanta privind trecerea contributiilor de la angajator la angajat nu a mai fost adoptata anul trecut de Parlament. Efectul este ca se aplica regulile ordonantei.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- Daca ordonanta de urgenta prin care a fost modificat Codul Fiscal ramane in vigoare, companiile din IT vor avea de suferit, spune Florin Talpes, fondatorul si CEO-ul Bitdefender, care nu se fereste sa avertizeze ca daca lucrurile merg in aceeasi directie, investitorii se vor gandi serios sa plece din…

- 2018 aduce schimbari majore pentru companiile din Romania și pentru angajații acestora. De la 1 ianuarie intra in vigoare ordonanța privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Patronii ar trebui ca de la 1 ianuarie sa majoreze salariile brute in medie cu 20%, astfel incat…

- Guvernul a modificat și completat legislația achizițiilor publice, pentru a simplifica, clarifica și corela unele prevederi, precum și pentru a reduce termenele in procesul de atribuire a contractelor publice. Aceste prevederi sunt incluse intr-o ordonanța de urgența adoptata de Guvern, care are rolul…

- Ordonanța de urgența adoptata astazi are in vedere corelarea, inclusiv in sensul urmarit de legislația europeana, și clarificarea prevederilor din cele trei legi - Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, precum și Legea nr. 101/2016 privind…

- Coalitia PSD- ALDE nu se mai incurca in detalii pentru desfiintarea legislatiei privind guvernarea corporativa. Comisiile din Camera Deputatilor au introdus pe lista exceptiilor de la aplicarea legislatiei privind guvernanta corporativa aproape toate companiile de stat din Romania. Altfel spus, managerii…

- Legea 303/2004, care reglementeaza raspunderea magistraților a trecut și de camera decizionala, Senatul. Pe cale de consecința legea se considera adoptata. La votul final, din sala a lipsit intreaga opoziție și legea a trecut cu 80 de voturi pentru și niciun vot impotriva. Fața de varianta de la Camera…

- La doi ani dupa ce administrarea contribuabililor mijlocii a fost transferata de la administratiile judetene la directiile regionale ale finantelor publice, Senatul a adoptat un proiect al UDMR care prevede ca firmele mijlocii vor fi din nou gestionate la nivelul Fiscului județean. “Masura adoptata…

- In ziua in care Regele Mihai I al Romaniei a implinit 90 de ani, pe 25 octombrie 2011, Camera Deputaților și Senatul au organizat o ședința solemna comuna in cinstea Majestații Sale. Ședința a inceput la ora 10.10, prin intonarea Imnului National „Desteapta-te, romane!”.

- Ordonanta de urgenta 79/2017, prin care a fost modificat Codul Fiscal, a fost adoptata luni de Senat cu 71 de voturi ”pentru” si 37 de voturi ”împotriva”, urmând ca actul normativ sa fie transmis Camerei Deputatilor, care este forul decizional. OUG 79/2017…

- Parlamentarul social-democrat botoșanean Marius Budai a declarat astazi, printr-un comunicat de presa, ca in urma adoptarii legii prevenirii de catre Camera Deputaților, for decizional pentru acest proiect, incepe o noua etapa a relaționarii statului in relația cu oamenii de afaceri din țara noastra,…

- Senatorii din Comisia de Buget au schimbat Ordonanta privind modificarile Codului Fiscal. Printre modificari se numara si aceea ca firmele cu cifra de afaceri de pana la un milion de lei vor putea alege daca sa plateasca o taxa pe profit sau pe cifra de afaceri. Mai exact, IMM-urile…

- Ordonanța de guvern majorase, cu aplicare din ianuarie, plafonul sub care firmele aplica impozitul pe cifra de afaceri, de la 500.000 de euro la 1 milion de euro, și eliminase opțiunea de ieșire de la regimul microintreprinderilor prin majorarea capitalului social, scrie profit.ro. Citeste…

- Senatorii din comisia de buget au adus modificari Ordonantei privind Codul Fiscal. Impozitul pe cifra de afaceri devine optional. Firmele cu cifra de afaceri de pana la un milion de lei vor putea alege astfel daca sa plateasca o taxa pe profit sau pe cifra de afaceri.

- România anului de gratie 2017 se înarmeaza. Dupa 28 de ani în care industria româneasca, inclusiv cea de aparare, a fost pusa pe butuci, dupa ce milioane de români ramasi fara locuri de munca au apucat pe calea strainatatii, politicienii post-decembristi gasesc ca e…

- Firmele care accepta angajati la negru vor fi amendate cu 20.000 lei pentru fiecare persoana gasita fara contract de munca. Mai mult, contractele românilor vor fi modificate de la 1 ianuarie 2018, odata cu transferul contributiilor de la angajator la angajat, iar condica de prezenta…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, OUG nr. 55/2017 prin care este plafonata indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor la suma de 8.500 de lei, Guvernul precizand, in actul normativ, ca alte state membre ale UE au programe similare, insa nu la fel de “generoase”ca Romania, informeaza Mediafax .…

- Guvernul a publicat pe neasteptate o ordonanta de urgenta prin care incearca sa oblige toate companiile private sa creasca salariile brute, astfel incat salariile nete sa nu fie afectate de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. In Monitorul Oficial a aparut Ordonanta…

- Guvernul a aprobat, miercuri, prin modificarea Codului Fiscal, o serie de masuri privind impozitul pentru IMM-uri, impozitul pe venit și contribuțiile sociale. „De un an de zile ne luptam cu tot felul de scenarii fiscale. Oamenii de afaceri vasluieni fac intruna simulari in legatura cu toate experimentele…

- Proiectul de Ordonanta privind modificarea Codului fiscal va fi discutat in sedinta de Guvern de miercuri, inclusiv cu transferul contributiilor de la angajator la angajat, a declarat luni, la Parlament, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa. El l-a contrazis, astfel, pe premierul Tudose care afirma,…

- Modificarile la Codul fiscal ar trebui discutate și aprobate in Parlament, prin lege, iar decidenții ar trebui sa lase orgoliile la o parte și sa ia hotarari in interesul național, indiferent de culoarea politica, a declarat, vineri, senatorul PSD Eugen Teodorovici, președintele Comisiei pentru buget-finanțe,…

- Toate contributiile vor fi oprite la sursa, iar neplata contributiilor, de catre angajatori, va fi infractiune, a anuntat, vineri, liderul PSD Liviu Dragnea. Intrebat ce se intampla in cazul in care angajatorul, in numele angajatului, intarzie plata contributiilor sau nu le efectueaza, respectiv…

- Schimbarile aduse in acest an Codului Fiscal si cea recent anuntata de a introduce impozitul pe cifra de afaceri in locul celui de profit pentru companii cu venituri sub 1 milon de euro anual reduc dramatic numarul de firme care puteau folosi facilitatea acordata de stat de a directiona o parte din…

- Impozitarea companiilor pe baza cifrei de afaceri, in locul impozitului pe profit, are efecte secundare care destabilizeaza societatea civila: 80% dintre firmele cu profit din Romania nu vor mai putea face sponsorizari deductibile, deci nu vor mai putea sustine ONG-urile. Organizatiile neguvernamentale…

- Senatul a adoptat, in ședința plenului de luni, inițiativa legislativa pentru completarea Legii 19/2003 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Presa AGERPRES, prin care se propune demiterea directorului general in cazul respingerii de catre Parlament a raportului anual de activitate…

- Companiile cu venituri sub un milion de euro vor anula majoritatea contractelor de munca incheiate cu personalul, in condițiile in care impozitul pe cifra de afaceri este de 1% și salariul minim brut pe economie crește la 1.900 lei, susține Iancu Guda, președintele Asociației Analiștilor Financiar-Bancari…

- Guda a realizat un studiu de impact al noilor masuri fiscale care vizeaza companiile din România. "Câștiga 27% dintre aceste firme, respectiv companiile cu venituri sub 0,5 milioane euro și zero angajați, precum și firmele cu venituri între 0,5-1 milioane euro și profit brut…

- Inceputul anului viitor vine cu vesti proaste pentru mediul de afaceri din Romania. Salariul minim brut pe economie urmeaza a creste la 1.900 lei, de la 1.450 cat este in prezent. Dar asta nu e nimic in comparatie cu o alta masura fiscala pe care Guvernul o anunta. Impozitul pe profit ar putea fi inlocuit…

- Aplicarea unui impozit pe cifra de afaceri de 1% va afecta indeosebi companiile cu profitabilitate scazuta sau care inregistreaza pierderi, iar majorarea salariului minim, impreuna cu trecerea contributiilor de la angajator la angajat, presupune un cost suplimentar de 120 lei pentru angajatori, se arata…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a anuntat ca pentru firmele cu o cifra de afaceri sub un milion de euro se va perce impozit pe cifra de afaceri. ”Pentru 450.000 de firme care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro se va institui un impozit de…

- Guvernul are in vedere majorarea numarului microintreprinderilor care sa beneficieze de impozit de 1% pe veniturile realizate, prin creșterea plafonului de incadrare ca microintreprindere de la 500.000 de euro la 1 milion de euro. In prezent, IMM-urile care realizeaza cifra de afaceri intre 500.000…

- Ionuț Mișa, ministrul Finanțelor, a spus, joi, ca Guvernul dorește sa introduca un impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru firmele care au o cifra de afaceri de sub 1.000.000 euro. „Pentru 450.000 de firme care au o cifra de afaceri de sub 1.000.000 de euro se va institui un impozit de doar 1% […]

- Impozit 1% pentru microintreprinderi Guvernul va mari numarul microintreprinderilor care sa beneficieze de impozit de 1% pe veniturile realizate, prin creșterea plafonului de incadrare ca microintreprindere de la 500.000 de euro la 1 milion de euro, potrivit unui comunicat al Executivului.…

- Ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, a declarat, joi, ca Guvernul dorește sa introduca un impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru firmele care au o cifra de afaceri de sub 1.000.000 euro. "Pentru 450.000 de firme care au o cifra de afaceri de sub 1.000.000 de euro se va institui un impozit…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a prezentat, joi, masurile pe care Guvernul intentioneaza sa le aplice din 2018, printre care instituirea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru firmele care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro si tranferul unor contributii în contul angajatului,…

- Guvernul face primul pas catre trecerea de la impozitul pe profit la impozitarea cifrei de afaceri: firmele cu cifra de afaceri sub un milion de euro vor datora de la 1 ianuarie 2018 impozit de 1% din cifra de afaceri.

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a prezentat, joi, masurile pe care Guvernul intentioneaza sa le aplice din 2018, printre care instituirea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru firmele care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro si tranferul unor contributii in contul angajatului.…

- De cateva luni bune guvernarea PSD a bagat spaima in mediul de afaceri cu masurile fiscale tampite care vrea sa le implementeze pentru, spun ei, a colecta mai mulți bani la bugetul de stat și pentru a reduce evaziunea fiscala. Intr-adevar, bugetul de stat duce lipsa de venituri care sa acopere masurile…

- Firmele iși vor putea scadea 1% din cifra de afaceri drept cheltuieli cu sponsorizarea, dublu fața de pragul admis in prezent. Cheltuielile de sponsorizare sau mecenat și cheltuielile privind bursele private vor putea fi scazute din cifra de afaceri a unei firme intr-un procent dublat fața de cat prevede…

- Cheltuielile de sponsorizare sau mecenat și cheltuielile privind bursele private vor putea fi scazute din cifra de afaceri a unei firme într-un procent dublat fața de cât prevede legea în prezent. Modificarea a fost avizata de Senat și urmeaza sa fie votata de Camera Deputaților.…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, pe Facebook, ca taxa de solidaritate de 2%, la care a facut trimitere ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, este “tot un fel de impozit pe cifra de afaceri”, afirmand ca PNL se va opune legiferarii unui astfel de impozit. „Am avut dreptate…

- Guvernul va da o Ordonanța de Urgența prin care va impiedica toate agențiile de turism din Romania sa vanda pachete turistice mai devreme de 12 luni de la data plecarii. Acest lucru va fi impus printr-un amendament la OUG 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii…

- Firmele nu vor mai fi sanctionate de autoritati la primul control, daca neregulile nu sunt grave, ci vor avea la dispozitie 90 de zile pentru a se conforma, odata cu intrarea in vigoare a Legii prevenirii, a declarat, marti, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer,…

- Guvernul anunța o noua modificare la TVA split: Va fi valabil doar pentru firmele in insolvența și cele in faliment, dar și pentru companiile cu intarzieri la plata TVA-ului. Precizarea a fost facuta, vineri, de premierul Mihai Tudose. Modificarile la Ordonanța se vor face in Parlament. ”Au inceput…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a anuntat vineri ca ordonanta privind introducerea platii defalcate a TVA va fi modificata in Parlament astfel incat aceasta sa fie obligatorie doar pentru firmele aflate in insolventa sau faliment sau pentru cele care au inregistrat mai mult de doua intarzieri intarzieri…

- Senatul a adoptat, luni, propunerea legislativa de limitare a conținutului de acizi grași trans-nesaturați in alimente , responsabili de bolile cardiovasculare, dar și accidente vascular cerebrale, diabet zaharat, obezitate, neoplazii și Alzheimer. Proiectul merge la Camera Deputaților, for decizional…

- "Este posibil ca unele dintre aceste companii sa fie folosite si pentru practici mai putin ortodoxe, sa fie niste bidoane in care s-au adunat datorii. Faptul ca s-au acumulat datorii si pana acum nu au fost aduse in stare de lichidare arata si un mod de actiune defectuos al Fiscului. In momentul in…

- "Din pacate, in Romania nu mai exista Avocat al Poporului, este sluga care nu face altceva decat sa stearga pantofii PSD", a spus Orban, la Consiliul National al PNL. El a precizat ca PNL a sesizat Avocatul Poporului pe 12 ordonante de urgenta, amintind intre altele OUG 4 care stabileste pentru angajatori…