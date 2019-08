Ce sume vin la Iași după rectificarea de buget? Dupa rectificarea de buget efectuata la inceputul saptamanii, județul Iași urmeaza sa primeasca peste 8,3 milioane lei din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului. Banii vor fi in totalitate dirijați pentru programul de școli al Romaniei cunoscut ca ”laptele și cornul”. De altfel, aceasta e suma record primita de un județ pentru a implementa acest program la nivelul țarii. Clujul, pentru ”laptele și cornul”, va primi puțin peste șapte milioane de lei, Suceava peste 7,4 milioane de lei, Vaslui puțin peste patru milioane de lei, Bacau peste… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de distributie a gazelor naturale va fi sistat joi, 25 iulie, incepand cu ora 9:00, in 4 localitati din judetul Caras-Severin. Pentru efectuarea unor lucrari specifice la sistemul de transport a gazelor naturale de catre Transgaz, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze alimentarea cu…

- Populatia rezidenta a Romaniei era de 19,5 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2018, sporul natural fiind negativ, potrivit unui comunicat al Institutului National de Statistica, remis, joi, AGERPRES. 11 iulie a fost marcata de Organizatia Natiunilor Unite ca fiind Ziua Mondiala a Populatiei,…

- Prin cele doua programe ale Asociatiei Intercomunitare Euronest, au fost deschise 76 de noi firme si create 226 de locuri de munca. In primul program, 47 de afaceri sunt finantate cu suma de 7,13 milioane de lei (148.616 lei fiecare), iar numarul joburilor create a fost mai mare decat cel impus: 138…

- UPDATE ora 12:15 – Primele rezultatele la evaluarea nationala 2019. In judetul Iasi, au fost obtinute 35 de medii de 10 (33 in municipiul Iasi, doua in Pascani). 13 medii de 10 au fost inregistrate in judetele Suceava, Bacau si Vrancea, 8 in Botosani, cate 5 medii de 10 in Neamt si Vaslui, si 4 la Galati.…

- Teleorman, avertizare de Cod galben de averse cu caracter torențial, vijelii și condiții de grindina in Eveniment / on 03/06/2019 at 11:29 / ANM a emis, pentru intervalul 3 iunie, ora 12:00 – 4 iunie, ora 6:00, o avertizare de Cod portocaliu, pentru Moldova, jumatatea de nord a Munteniei si…

- UPDATE, ora 13:00 – Date privind prezenta la scrutin furnizate de Biroul Electoral Central la ora 11:00 Prezenta la urne pe tara la alegerile europarlamentare era pana la ora 13,00, de 19,75%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. Potrivit BEC, in judetele Moldovei, situatia…

- Operatorii de telecomunicatii care doresc sa furnizeze servicii in domeniu pot astfel sa asigure conectarea in banda larga (internet, televiziune, telefonie fixa) de la punctele de acces la utilizatorii finali. Acest Lot 1 include 110 locatii in judetele Bacau (15), Botosani (7), Iasi (9), Suceava (20),…