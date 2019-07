Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoarea Corina Corbu, singurul magistrat care candideaza pentru functia de presedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a declarat joi, la interviul sustinut la CSM, ca Instanta suprema s-a confruntat cu mai multe dificultati, printre care volumul mare de activitate, cresterea duratei de…

- Cei care construiesc un imobil fara a avea autorizație de construcție nu vor mai putea obține in instanța dreptul la proprietate, ca pana acum. Este o decizie recenta a Inaltei Curți de Casație și Justiție.

- Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) care dezbate apelurile din dosarul "Rovinari - Turceni" a amanat judecarea cauzei pentru 9 septembrie, informeaza AGERPRES.Instanta suprema a reluat luni audierile in acest dosar, in care fostul premier Victor Ponta si…

- ICCJ amana pentru 27 mai pronuntarea in dosarul angajarilor fictive de la Protectia Copilului Teleorman, in care Liviu Dragnea este acuzat de instigare la abuz in servicium fiind condamnat in prima instanta la 3 ani si sase luni de inchisoare. DNA a cerut, insa o pedeapsa mai mare, orientata spre medie.…

- Consilierii județeni din Alba au votat joi un proiect de hotarare aflat pe ordinea suplimentara de zi, in urma caruia consilierul Traian Ursaleș (PMP) și-a pierdut mandatul, ca urmare a unei hotarari a Inaltei Curți de Casație și Justiție. Ursaleș a fost declarat incompatibil de Agenția Naționala de…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a amanat, pentru 20 mai, decizia asupra sesizarii privind un posibil conflict juridic intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema completurilor specializate in coruptie, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR. Pe 10 aprilie, Curtea a…