Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe, Ramona-Nicole Manescu, a deschis astazi, 17 octombrie 2019, a doua zi a reuniunii Bucharest Forum care a avut loc la Bucuresti. Tema principala a dezbaterilor din acest an, reunite sub titlul West Meets East: Furthering in Times of Volatility and Disruption, a vizat dinamica…

- Partidul Mișcarea Populara (PMP) din Romania, condus de Eugen Tomac și Traian Basescu a anunțat ca va susține candidații Partidului Unitații Naționale (PUN) la alegerile locale din Republica Moldova. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, președintele PMP, Eugen Tomac le recomand tuturor cetațenilor…

- Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a venit pe o trotineta electrica la Biroul Electoral Central pentru a-și depune candidatura la alegerile prezidențiale din noiembrie. ”Am venit cu aceasta trotineta electrica pentru a da un mesaj sa folosim mai puțin mașinile, sa avem grija de mediu și de viitorul…

- Pe data de 29 august 2019 Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale a reținut in flagrant membrii unei grupari criminale specializate in contrabanda cu marfuri de larg consum, de la care, in urma perchezițiilor, a fost ridicata marfa de circa trei milioane de lei,…

- Republica Moldova isi forteaza norocul in formule greu acceptabile chiar si de catre cei mai echilibrati jucatori ai pietei politice din Romania. Reactiile venite din stanga Prutului forteaza puternic si depaseste tot mai des si mai flagrant liniile rosii acceptabile la Bucuresti si ameninta sa arunce…

- Fostul președinte Traian Basescu a avut miercuri o intervenție taioasa la adresa Uniunii Europene pe tema jocurilor din Republica Moldova, intr-o dezbatere publica din comisia de politica externa a Parlamentului European, unde premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la un schimb de…

- Guvernul va acorda tot sprijinul Republicii Moldova pentru implementarea proiectelor din domeniile de protectia mediului, sanatate, educatie, a declarat, miercuri, premierul Viorica Dancila, mentionand ca exista interes comun pentru proiectele de interconectare a infrastructurii de transport si reducerea…

- Guvernul va acorda tot sprijinul Republicii Moldova pentru implementarea proiectelor din domeniile de protectia mediului, sanatate, educatie, a declarat, miercuri, premierul Viorica Dancila, mentionand ca exista interes comun pentru proiectele de interconectare a infrastructurii de transport si reducerea…