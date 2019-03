Ce spune Halep despre colaborarea cu Daniel Dobre, dupa Miami

Stiri pe aceeasi tema

- Invinsa de sportiva ceha Karolina Pliskova in semifinalele Miami Open, Simona a pierdut sansa de a juca pentru titul actualei editii a turneului si, totodata, de a reveni pe primul loc al ierarhiei mondiale. Halep a castigat primul set in fata jucatoarei aflate pe locul 7 WTA, insa in setul secund nu…

- Halep si-a „umbrit“ calificarea in semifinalele Miami Open din cauza modului in care l-a tratat pe Daniel Dobre. Un antrenor care a pregatit o colega a Simonei din echipa de Fed Cup a explicat pentru „Weekend Adevarul“ de ce jucatoarele isi permit astfel de iesiri.

- Simona se pregateste deja pentru infruntarea din sferturile competitiei Miami Open 2019, unde o va intalni pe chinezoaica Qiang Wang. Dupa ce a castigat categoric in fata americancei Venus Williams, luni noapte, ora Romaniei, romanca a transmis via Twitter un mesaj din care reiesea clar ca e incantata…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a confirmat oficial, miercuri, in cadrul unei conferinte de presa la Miami, ca va lucra in continuare cu antrenorul roman Daniel Dobre, potrivit site-ului WTA. "Am un antrenor roman, cineva cu care am mai lucrat, chiar in timpul colaborarii…

- A mai ramas o singura zi pana cand romanca aflata pe locul 2 in topul mondial va reintra pe teren intr-o competitie importanta – si anume turneul de la Indian Wells. Simona va evolua direct in turul doi. O va infrunta – vineri, la o ora ce urmeaza sa fie anuntata – pe jucatoarea ceha […] Halep la Indian…

- Simona a inceput cu dreptul turneul de la Dubai, invingand-o pe Eugenie Bouchard, sportiva din Canada aflata pe locul 79 in clasamentul mondial. A fost un meci din care nu au lipsit punctele spectaculoase, in care primul set s-a decis la tie-break: 7-6 (4), iar romanca aflata pe locul doi WTA si-a asigurat…

- Simona a dat semnalul ca a cumpanit suficient, in scurtul rastimp in care au lucrat impreuna, si ca decizia ei e sa nu mai lucreze pe mai departe alaturi de Thierry Van Cleemput. Ajunsa deja, duminica, la Dubai, la doar o zi dupa ce a jucat finala turneului din Qatar, Halep si-a vestit fanii, intr-un…

- A fost un week-end absolut special pentru echipa tricolora si pentru sustinatorii sai – aflati atat in tribune, la Ostrava, cat si in fata televizoarelor. Si o bucurie pe masura victoriei obtinute de Simona si de celelalte fete din echipa romaneasca de Fed Cup, in fata Cehiei, campioana de anul trecut.…