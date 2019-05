Ce spune BNR despre noul “ROBOR”

De azi avem un nou indice pentru creditele in lei. Se numeste indicele de referința pentru creditele consumatorilor sau IRCC si in functie de el se vor calcula dobanzile la noile imprumuturi in moneda nationala. Valoarea lui este de 2,36 la suta si e calculata in functie de tranzactiile efectuate pe piata interbancara in ultimul trimestru din 2018. Este mai mic decat indicele ROBOR la trei luni de astazi - 3,32 la suta. Adrian Vasilescu, consilier pentru strategie in BNR: „Ratele vor fi asa cum va fi inflatia, nu indicele. Indicele e un rezultat, nu o cauza. Cauza e mereu inflatia, pentru…