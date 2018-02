Ce spun unghiile tale despre sănătatea ta. Ce înseamnă când îţi rozi unghiile Sanatate unghii. Iata dupa ce ar trebuie sa te uiti si ce semnifica fiecare schimbare. Decodarea schimbarii culorii unghiilor: 1. Sindromul unghiilor albe Nu este un lucru neobisnuit ca pe unghii sa iti apara pete albe. Pe vremuri se spunea, mai in gluma mai in serios, ca fiecare pata alba reprezinta o minciuna pe care ai spus-o candva. Medicina moderna considera astfel de afirmatii drept folclor fara nicio farama de adevar in ele. Punctele albe de pe unghii sunt cauzate de o afectiune numita leuconichie. Desi are o denumire atat de intimidanta nu este ceva atat de sever pe cat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

