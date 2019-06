Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba despre ziua de 10 iunie din anul 2002. Mediafax a prezentat sumarul evenimentelor interne. Iata evenimentele interne din 10 iunie, de-a lungul anilor 1860 - S-a nascut cantareata Hariclea Darclee (m. ianuarie 1939). 1912 - Aurel Vlaicu a obtinut, la mitingul aviatic…

- Asa-zisa sedinta speciala a Parlamentului, convocata ieri de deputatii blocului ACUM, a fost doar un bun prilej pentru ca unii dintre acestia sa-si faca selfie în Parlament. Deputatul PPDA Chiril Motpan, dar si câteva colege de-ale sale, au fost surprinsi pozând si…

- Camera Deputatilor a adoptat decizional, marti, legea care interzice amplasarea aparatelor radar in locuri de unde nu sunt vizibile pe drumurile publice, cu 186 voturi "pentru" si 21 "impotriva". Proiectul de lege initial a fost modificat, dupa ce Curtea Constitutionala declarase neconstitutionale unele…

- Deputatul ALDE Daniel Zamfir acuza PNL de complicitate in scandalul privindu-l pe procurorul general, referitor la desfasurarea activitatii de procuror de catre Augustin Lazar in perioada comunismului."Zi-le tu, Ludovice, in Brașovul primei revolte anticomuniste, d-lui Marius Boeriu și membrilor…

- Deputatii au adoptat, miercuri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care prevede ca indemnizatia de crestere pentru al doilea copil sa nu fie mai mica decat indemnizatia pentru primul copil. Proiectul apartine UDMR si a fost sustinut de toti parlamentarii. Deputatul UDMR Andrea Csep a…

- Procurorul general cere anchetarea disciplinara a Adinei Florea, adjuncta sectiei speciale pentru investigarea magistratilor. Ea a cerut in mod repetat de la DNA preluarea anchetei in care Liviu Dragnea este cercetat pentru frauda cu fonduri europene, informeaza Digi24.roSolicitarea a fost trimisa Sectiei…

- Magistratii au luat o noua decizie in cazul lui Cosmin Dan, tanarul din Buzau care a incendiat-o pe Valentina Nica. Procurorul de caz de la Parchetul de pa langa Tribunalul Buzau a cerut prelungirea masurii arestului preventiv cu inca 30 de zile, pe numele lui Cosmin Dan.

- „Negocierile inseamna ca se intalnesc la aceeași masa reprezentanții Parlamentului și al Consiliului și trebuie sa cada de comun acord care este soluția pe care o gasesc impreuna. Din pacate, in Parlamentul European, asumarea explicita de catre Germania candidaturii doamnei Kovesi și a PPE, lucru…