Stiri pe aceeasi tema

- Orașul Varșeț gazduiește anul acesta, pe data de 16 și 17 martie, cea de-a 13-a ediție a Festivalului internațional de vin VINOFEST 2018, eveniment care celebreaza tradiția viticola a orașului. Iubitorii “bauturii zeilor” au prilejul de a gusta vinuri de calitate și specialitați culinare din bucataria…

- Riscul de saracie la persoanele ocupate din Romania era aproape dublu (18,9%) in anul 2016 fata de media din Uniunea Europeana (9,6%), arata datele publicate vineri de Eurostat. Romania are cel mai mare risc de saracie la persoanele ocupate din UE, fiind urmata la distanta de Grecia (14,1%),…

- Riscul de saracie la persoanele ocupate din Romania era aproape dublu (18,9%) in anul 2016 fata de media din Uniunea Europeana (9,6%), arata datele publicate vineri de Eurostat. România are cel mai mare risc de sărăcie la persoanele ocupate din UE, fiind urmată la distanţă…

- Cel mai mare targ apicol din Romania, „Sarbatoarea Mierii” se va desfasura in zilele de sambata si duminica, 24 si 25 martie 2018, in centrul istoric al municipiului Blaj. Ajunsa la editia a XI-a, manifestarea vine, si in acest an, cu noutati, aducand, pe langa sectiunile obisnuite – targul cu vanzare,…

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500 de decese…

- Presedintii Consiliilor Judetene Timis, Bistrita, Iasi, Gorj, vicepresedintii Consiliilor Judetene Tulcea, Vaslui, Maramures si Arges, precum si oficiali din Belgia, Suedia, Franta, Ucraina, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Albania, Danemarca, Republica Moldova, Azerbaidjan, Serbia, Ungaria, Spania,…

- Orașul Varșeț gazduiește anul acesta, pe data de 16 și 17 martie, cea de-a 13-a ediție a Festivalului internațional de vin VINOFEST 2018, eveniment care celebreaza tradiția viticola a orașului. Iubitorii “bauturii zeilor” au prilejul de a gusta vinuri de calitate și specialitați culinare din bucataria…

- Faptul ca Biserica este institutia in care romanii au cea mai mare incredere este un lucru știut. Și statistica ne demonstreaza acest lucru. Avem 27.384 de biserici, dintre care 16.400 aparțin Bisericii Ortodoxe Romane. Autostrazi? Prea puțini kilometri de astfel de șosele moderne, mai precis, 746.…

- Ungaria doreste sa-si coordoneze politica privind refugiatii cu Austria si Italia, dupa victoria in alegerile legislative din cele doua tari a partidelor anti-imigratie, extinzand astfel o alianta de state europene axata pe securitatea interna, relateaza

- Ungaria doreste sa-si coordoneze politica privind refugiatii cu Austria si Italia, dupa victoria in alegerile legislative din cele doua tari a partidelor anti-imigratie, extinzand astfel o alianta de state europene axata pe securitatea interna, relateaza Reuters. Ministrul de externe ungar Peter…

- Media in UE, in 2016, a fost de 16%, in timp ce Romania a avut o diferenta de 5,2%, urmata de Italia (5,3%), Luxemburg (5,5%), Belgia (6,1%) si Polonia (7,2%).Cele mai mari diferente au fost inregistrate in Estonia (25,3%), Cehia (21,8%), Germania (21,5%), Marea Britanie (21%) si Austria…

- Atunci specialistii avertizau ca fiecare tara trebuie sa isi faca o rezerva de plasma pentru prepararea de medicamente, dar suntem printre putinii din Uniune care nu au facut acest lucru. Iar acum, bolnavii sunt la mila strainilor, carora le-am cerut disperati ajutorul. Romania este una dintre putinele…

- DEKALB® a lansat in Romania platforma digitala SMART, care vine in ajutorul fermierilor cu o serie de soluții inovatoare pentru creșterea producției de porumb pe aceeași suprafața. Cu ajutorul DEKALB SMART, fermierii beneficiaza de recomandari privind alegerea hibridului de porumb in funcție de tipul…

- Succesul formatiunilor de extrema-dreapta si antisistem la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia este consecinta esecului Uniunii Europene de a-si reforma sistemul de azil, ceea ce a lasat pe umerii Italiei cea mai mare parte a poverii gestionarii afluxului masiv de migranti a caror…

- ♦ CNAS aloca in medie pentru un pacient adult tratat prin interventii de chirurgie cardiovasculara (operatii pe cord deschis) doar 8.100 de lei (1.800 de euro), fata de 11.000 de euro in Ungaria si 16.000 de euro in Italia ♦ In Romania se inregistreaza 150.000 de decese anual din cauza bolilor…

- Un oraș din Romania este pe locul doi in Europa in ceea ce privește ușurința cu care cetațenii iși pot gasi un loc de munca. In ceea ce privește satisfacția la locul de munca, doua localitați din Austria sunt cele care conduc clasamentul european. Municipiul Cluj-Napoca ocupa locul doi in topul European…

- Norvegia a ocupat primul loc in clasamentul pe medalii, cu un total de 39 (14 de aur, 14 de argint si 11 de bronz), dupa disputarea intrecerilor din ultima zi a Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, relateaza agentiile internationale. Norvegia a fost urmata in clasament de Germania 31 (14-10-7),…

- Cei mai buni tineri matematicieni din lume au venit la Bucuresti pentru a gasi solutii la mai multe probleme, cu totii participand la concursul ”Romanian Master in Mathematics”, organizat de Colegiul National de Informatica „Tudor Vianu”. Colegiul Național de Informatica “Tudor Vianu”, in parteneriat…

- Stare de urgenta in Indonezia, dupa ce Muntele Sinabung a erupt inca o data, aruncand fum si cenusa fierbinte la 7.000 de metri altitudine. Vulcanul, care a fost inactiv timp de 400 de ani, a inceput sa erupa din nou in 2010. Peste 30.000 au fost nevoiti sa-si paraseasca locuintele in acesti opt ani.…

- Stare de urgența in Indonezia, dupa ce Muntele Sinabung a erupt inca o data, aruncand fum și cenușa fierbinte la 7.000 de metri altitudine. Vulcanul, care a fost inactiv timp de 400 de ani, a inceput sa erupa din nou in 2010.

- Evenimentul, care este organizat de Primaria Municipiului Arad, Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arad si Consiliul Judetean Arad si Consiliul Judetean, presupune: expozitia branduri aradene de succes; conferinta internationala: „Viitorul economiei europene intre Brexit si Noul Drum al Matasii”;…

- Reprezentativa Canadei se afla momentan pe primul loc in competitia masculina de curling, in timp ce China domina la feminin, dupa rezultatele inregistrate miercuri, la JO de iarna de la PyeongChang. La baieti, echipa Canadei s-a impus in cele doua meciuri sustinute, in fata Italiei cu 5-3, si in fata…

- Analistul politic este de parere ca ministrul Tudorel Toader nu trebuia sa-și intrerupa vizita in Japonia și sa se intoarca in țara de urgența in urma scandalului de la DNA Ploiești. „Nu cred ca domnul ministru Tudorel Toader trebuia sa-și intrerupa vizita in Japonia din cauza acestui scandal”,…

- Franța lui Macron se vrea/închipuie (nou) lider european și mondial, Germania lui Merkel își cauta coerența interna pentru a nu pierde pregnanța externa, Anglia se chinuie sa creada ca Brexitul este un handicap surmontabil (înca), Italia se afla în cautarea economiei pierdute,…

- Dupa decenii de cheltuieli pe infrastructura pentru a dezvolta parți mai sarace ale Europei, Uniunea Europeana trebuie sa investeasca in migranți pentru a preveni o ”bomba nucleara” de tulburari civile, a declarat Corina Crețu. „Integrarea sociala va fi cruciala in anii urmatori”, a declarat…

- JO2018 Pyeongchang - Jocurile Olimpice de iarna 2018. Canada a cucerit medalia de aur in concursul de patinaj artistic pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna editia 2018, impunandu-se in fata reprezentatilor Rusiei, care concureaza sub drapel neutru, si ai Statelor Unite, luni, la PyeongChang. …

- Canada se afla in fruntea clasamentului dupa prima parte a concursului de patinaj artistic pe echipe din cadrul Jocurilor Olimpice de iarna editia 2018, care se desfasoara la Gangneung (Coreea de Sud). Reprezentantii "frunzei de artar" au acumulat 45 de puncte dupa desfasurarea tuturor…

- Echipa Italiei, cu Fabio Fognini in rolul de lider, s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Davis, invingand cu scorul general de 3-1 formatia Japoniei, in cadrul intalnirii care a avut loc in acest weekend la Morioka, in primul tur al Grupei Mondiale. Fognini, numarul 22 mondial,…

- Nationala Serbiei, campioana editiei din 2010 a Cupei Davis, a pierdut fara drept de apel in prima runda a Grupei Mondiale, scor 0-3 cu SUA. O alta echipa cu pretentii, Elvetia - campioana in 2014, a cedat de asemenea primele trei puncte ale confruntarii cu Kazahstan. Serbia,…

- Cupa Davis, Grupa Mondiala. Se joaca Spania – Marea Britanie, Australia – Germania, Croația – Canada, Serbia – SUA. Meciurile din primul tur Franța – Olanda 0-0 / LIVE Japonia – Italia 0-1 / LIVE Spania – Marea Britanie 0-0 / LIVE Australia – Germania 1-1 / LIVE Kazahstan – Elveția 1-0 / LIVE Croația…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii…

- O avalanșa puternica a avut loc intr-o stațiune de schi din Japonia, fiind provocata de o erupție vulcanica. O persoana este data disparuta, iar alte 14 au fost ranite, in urma incidentului care a avut loc in provincia centrala Gunmna, relateaza BBC News. Vulcanul Kusatsu Shirane a erupt aproape in…

- La Complexul Muzeal de Stiintele Naturii "Rasvan Angheluta" Galati va avea loc vineri, 26 ianuarie 2018, ora 17:00, vernisajul expozitiei temporare "Intre lumi", realizata in colaborare cu Oleg Fulga. Vor fi expuse aproximativ 70 de lucrari miniaturale executate manual din metaloceramica, reprezentand…

- WhatsApp este liderul incontestabil al aplicațiilor de chat, cu peste un miliard de utilizatori zilnic. Compania deținuta de Facebook incearca acum sa iși orienteze serviciile și spre mediul de afaceri, lansand WhatsApp Business. Aceasta este o aplicație pentru Android, lansata la sfarșitul…

- Daca nu știi foarte multe lucruri despre Amazon.com, iți spunem ca aceasta platforma este cel mai mare magazin online din lume. Pe aceasta platforma se deschid afaceri de succes. 200.000 de vanzatori (dintre ei poți face și tu parte) și peste 306 milioane de cumparatori din SUA acceseaza acest magazin.…

- Ryanair a informat joi ca toti pilotii sai din Marea Britanie au acceptat majorarea salariilor cu pana la 20%, pe care multi au respins-o anul trecut, anuntul ducand la cresterea actiunilor companiei aeriene low-cost cu peste 3%, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Ryanair are 15 centre în…

- Germanii le prefera pentru cinele romantice, romanii le vor doar la ocazii festive Germanii sunt cei mai romantici europeni. Cel putin asta par sa sugereze rezultatele unui studiu realizat in opt tari care arata ca 39% dintre germani prefera sa puna pe masa lumanari atunci cand au o intalnire romantica…

- Printre cele mai mari victorii ale lui Mihai Tudose in mandatul de premier conform celor declarate de el, a fost semnarea contractului pentru construirea podului de la Braila. Marea realizare aparține de fapt fostului ministru al Transporturilor, Razvan Cuc care a deblocat proiectul dupa ce…

- Germanii, turcii si suedezii par sa fie cei mai romantici europeni, ei punand adeseori lumanari pe masa atunci cand au o intalnire romantica sau o cina, in timp ce romanii au o abordare ceva mai pragmatica si folosesc lumanari doar la ocazii festive, arata un studiu realizat de E.ON si Kantar EMNID.…

- Raportul compara prețurile medii pe care turiștii vor trebui sa le plateasca pentru opt articole esențiale de vacanța in 42 de destinații. Elementele includ o cafea dintr-o cafenea locala, o sticla mare de apa minerala, crema de soare și o masa de seara cu trei feluri, inclusiv vin, la un restaurant…

- Premierul Mihai Tudose și miniștrii Felix Stroe, Marius Nica și Marcel Ciolacu, s-au reunit la Ministerul Transporturilor, luni, cu doua ore inainte de Comitetul Executiv Național al PSD, pentru a semna contractul pentru proiectarea și execuția podului suspendat peste Dunare in zona Braila, cu reprezentanții…

- Case, masini, telefoane si abonamente - toate au preturi in euro, in Romania - iar de cand moneda europeana a crescut spectaculos, dam pe aceste bunuri si servicii din ce in ce mai multi bani. Fenomenul este unul aparte, spun specialiştii, deoarece nici Polonia, Ungaria şi Bulgaria sau Cehia…

- Romania, cu cea mai mare scumpire a energiei electrice din UE In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania si in august au atins maximele Europei de Est, reiese dintr-un raport al Comisiei Europene - Directia Generala Energie – privind evolutia pietelor…

- Sepsi OSK l-a prezentat oficial pe Daisuke Sato, fundasul de banda filipinez care a jucat la CSM Poli Iasi in sezonul trecut. Echipa din Sfantul Gheorghe incearca sa se intareasca in aceasta iarna pentru a evita retrogradarea si a mai anuntat un transfer. Este vorba de Daisuke Sato, fundasul stanga…

- In scurt timp, Nicolae Stanciu va pleca de la Anderlecht la Sparta Praga, club ce le va oferi belgienilor in jur de 4.7 milioane de euro, socotind si bonusurile de performanta. Ar fi cel mai scump transfer efectuat vreodata de o formatie din Cehia. Dar, Anderlecht va pierde bani fiindca a achitat…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, anunta Pentagonul. "Compania Raytheon (...) a primit…

- Importanta economiilor majore din Asia va continua sa creasca in anul 2018 si ulterior, preconizeaza Centrul de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor (CEBR), un institut cu sediul la Londra. Conform estimarilor, India va depasi Marea Britanie si Franta in 2018, devenind a cincea economie…

- China va depasi Statele Unite pana in anul 2032, devenind cea mai mare economie din lume, arata estimarile Centrului de Cercetare in domeniile Economiei si Afacerilor, conform Bloomberg. China ar urma sa depaseasca Statele Unite si sa ajunga pe locul intai la nivel global pana in anul 2032. De asemenea,…

- Intr-un raport publicat pe site-ul fundației se arata ca modificarile sunt extrem de controversate. In text sunt criticate propunerile ministrului Tudorel Toader și modificarile adoptate in Parlament. Mai mult decat atat, Klaus Iohannis este laudat ca sta de partea statului de drept și de partea…