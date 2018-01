Ce să faci când te înşală soţul. Sfatul psihologilor „In urma cu cinci luni am venit pe neasteptate acasa si mi-am surprins sotul cu care sunt casatorita de 11 ani, in pat cu o alta femeie. Pana la acest incident consideram ca avem o casnicie fericita. El mi-a spus ca este pentru prima si ultima oara cand calca stramb. Avem impreuna un fiu de 9 ani si mi-as dori ca relatia noastra sa fie repusa pe picoare insa ma simt tradata si ranita. Am incercat terapia de cuplu insa nu functioneaza. Asadar, cum pot scapa imaginea sotului meu imbratisand o alta femeie care imi apare in cap de fiecare dara cand inchid ochii?" – Jessie, Georgia Ce sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- De cand a venit pe lume, micuta Jessie este vedeta familiei Matache. Artista a ținut sa asiste la nașterea micuței, mai ales pentru a o cunoaște din prima clipa de viața și pentru a-i fi alaturi Oanei, sora ei.

- Protestele ce au vizat aceasta sculptura inalta de opt metri, intitulata "Phylax", al carei nume inseamna "pazitor" in limba greaca, au variat in ultimele saptamani de la vandalizarea ei cu vopsea alba, prezenta unor persoane care veneau sa o scuipe si pana la o tentativa de exorcizare a sa, cu ajutorul…

- Anuntand ca a acceptat demisia pe care i-a prezentat-o Mihai Tudose, primul om in stat a precizat, intr-o scurta declaratie de presa, sustinuta in urma cu doar cateva minute, ca l-a desemat pe Mihai Fifor interimar in fruntea Executivului. Asadar, actualul sef al Ministerului Apararii este prim-ministru…

- Dubla manșa dintre Timișoara Saracens și Batumi a adus o prima victorie europeana in acest an pentru banațeni. Partida jucata in Georgia, pe un stadion rudimentar, s-a terminat cu victoria timișorenilor, cu 11 – 6. Prima repriza a fost una saraca in faze clare, iar la pauza scorul…

- Ninsori in toata țara, in weekend-ul 13-14 ianuarie. Meteorologii anunța ca, in weekend, vremea va intra intr-un proces de racire cu precadere in regiunile extracarpatice, unde valorile termice se vor apropia de cele normale la aceasta data. Așadar, vremea incepe sa se raceascp, iartemperaturile maxime…

- Așadar, conform sursei citate, Adrian Nastase se implica in scandalul din PSD. "Adrian Nastase este co-autor al scrisorii lui Niculae Badalau", a spus Radu Tudor, miercuri seara, susținand ca are dovezi. "Pas cu pas partidul nostru a acceptat suspendarea democrației interne, iar acest…

- A devenit o practica printre politicieni sau șefi de administrații publice sa se foloseasca de bunurile instituțiilor pe care le conduc in scop personal. Soția edilului din Balanești nu face excepție de la aceasta regula, aceasta fiind surprinsa ieri la primbare in Targu-Jiu la volanul mașinii care…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 4 ianuarie 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO joi, 4 ianuarie, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Aceasta este prima extragere realizata in 2018 dupa Tragerile Speciale Loto de…

- Incident grav in Prahova. Surse din Politie au declarat, pentru News.ro, ca mama unei tinere din Ploiesti a reclamat, vineri dupa-amiaza, ca fiica sa a fost amenitata de o femeie, cu un cutit, intr-un autobuz din Ploiesti. In urma cercetarilor si dupa ce pe retelele de socializare a fost facuta…

- UPDATE: Suspecta in cazul amenințarii de la metrou a fost prinsa de polițiști și dusa la audieri. Un nou incident a fost inregistrat la metrou, o femeie sesizand politistii ca a fost amenintata de o necunoscuta. Anchetatorii cer cetatenilor sa ii ajute la depistarea femeii. Incidentul a avut loc in…

- O femeie si-a pierdut viata intr-un accident petrecut joi dupa-amiaza, in jurul orei 18.00, pe strada Tudor Vladimirescu din Alba Iulia. A fost lovita de o masina. Femeia s-ar fi aflat pe trecerea de pietoni din dreptul Casei de Pensii, in momentul impactului. Masina care a acrosat-o este un taxi. La…

- Tocmai pentru ca în perioada aceasta urmeaza o avalanșa de ocazii speciale, de petreceri tematice, festive, doamnele se simt puse într-o încurcatura estetica. Tocmai ținuta potrivita pentru astfel de cadre reprezinta un bun motiv pentru o noua sesiune de shopping. Așadar, Bobomoda…

- Accidentul produs in apropierea Scolii gimnaziale nr. 1 din Buzau s-a soldat, in total, cu noua victime, printre care un barbat, care este internat in stare grava la spital, cu picioarele zdrobite, si o femeie insarcinata, care a suferit un atac de panica. Potrivit purtatorului de cuvant al Prefecturii…

- Principalul suspect in cazul crimei de la metrou, o femeie de 36 de ani, a fost retinuta pentru 24 de ore, urmand sa fie dusa in fata judecatorilor, cu propunerea de arestare preventiva. Anchetatorii incearca sa afle care este motivul crimei. „In cursul nopții, polițiști ai Brigazii de Poliție Transport…

- O imagine aparent nevinovata a ajutat-o pe o femeie din Rusia sa o descopere pe amanta soțului ei. Femeia habar nu avea ca este inșelata, insa a vazut poza din greșeala pe Instagram și a pus indiciile cap la cap. Yulia Agranovych intrase pe Instagram și se uita la poze cand a vazut-o pe cea de mai…

- In era informației și a rețelelor de socializare, cu greu mai pot fi pastrate secretele. O tanara care, in timp ce mergea cu trenul, a auzit discuția unor pasageri, in care un barbat povestea ca și-a inșelat iubita, a decis sa impartașeasca informația cu internauții.

- Scene groaznice s-au petrecut intr-o locuinta din municipiul Radauti, o femeie in varsta de 68 de ani fiind ucisa in bataie de propriul fiu. Șocanta crima s-a petrecut in noaptea de marti spre miercuri, insa a fost descoperita abia miercuri dupa-amiaza. Fiul femeii, in varsta de 48 de ani, si-ar fi…

- Dimineata plina de accidente in vestul tarii. Dupa ce o femeie si-a pierdut viata in Timișoara, azi dimineața, fiind lovita de un tir cand trecea printr-un loc neregulamentar, o alta femeie, de aceasta data in Resita, a fost acrosata. Incidentul a avut loc in jurul orei 07.30, pe strada Fagarasului.…

- La cratița. In bucatarie. Schimband scutece. Dand cu aspiratorul. Spaland vase. Calcand rufe. Și multe alte treburi casnice. Acolo sunt trimise femeile, in imediat anul 2018. Primesc salarii mai mici, patronii se uita urat la ele daca indraznesc sa ramana insarcinate, motiv pentru care nu rareori…

- O femeie si copilul acesteia au decedat duminica seara, iar alte doua persoane au fost ranite intr-un accident care a avut loc pe DN 72, in localitatea prahoveana Bratasanca, anunta AGERPRES.Citeste si: Plesoianu, reactie TRANSANTA dupa mitingurile anuntate de PSD: 'A venit vremea sa strangem…

- Simona Halep a dezvaluit care sunt calitatile esentiale pentru un barbat, dar si pentru o femeie. Halep a terminat 2017 pe primul loc WTA, dar a spus în repetate rânduri ca la un moment dat, în jurul vârstei de 30 de ani, se va retrage din sportul alb pentru a-si întemeia…

- Disperata ca sotul si-a gasit o amanta, Marina Vornicu din Chisinau a apelat la o vrajitoare. Astfel spera sa-si intoarca barbatul acasa. Numai ca vrajitoarea i-a dat un verdict neasteptat.

- O femeie a fost ranita, marti dimineata, de o bara de metal cazuta dintr-o masina. Accidentul a avut loc pe DC 69, in localitatea Sibiciul de Sus. Femeia se deplasa pe marginea drumului cand bara de fier din incarcatura neasigurata a cazut din remorca masinii.

- Un grav accident de circulatie s-a produs in aceasta seara, pe DN 1B, pe raza localitatii Albesti Paleologu. Potrivit IJP Prahova, o femeie aflata pe bicicleta a fost acrosata de un camion. Din cauza ranilor suferite, femeia, in varsta de aproximativ 60 de ani, a murit. La fata locului…

- Pentru aproape 10 ani, Lee So Yeon a dormit in partea de jos a unui pat supraetajat dintr-o camera pe care o impartea cu peste 20 de alte femei. Fiecare femeie primea cateva sertare in care isi putea depozita uniformele. Pe aceste noptiere fiecare avea cate doua fotografii. Una dintre ele era cu fondatorul…

- Dupa consultatie si tratament, femeia a mers la domiciliu. „Pacienta era policontuzionata prin agresiune fizica si prezenta traumatism cranio-cerebral fara pierderea cunostintei, traumatism vertebral-cervical si lombar amielic, contuzie toraco-abdominala, contuzie umar stang, contuzii coate bilateral,…

- O femeie aflata pe moarte și-a implinit ultima dorința cu ajutorul a doi paramedici. A vrut sa vada pentru ultima oara oceanul. „Acum totul este bine, sunt liniștita”, a spus femeia, care dupa doar cateva zile și-a dat ultima suflare, relateaza Daily Mail. Doi paramedici ai serviciului de ambulanța…

- Din informațiile pe care le-am obținut, am aflat ca un șofer de 51 de ani, dupa ce a pornit de pe loc fara sa se asigure, a intrat direct intr-un autoturism condus regulamentar in același sens de un alt barbat de 52 de ani. In urma impactului, o femeie a fost ranita ușor. „Din primele cercetari…

- O femeie de 37 de ani a fost transportata marti de urgenta la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean (SJ) Satu Mare dupa ce a fost muscata de un caine. Purtatorul de cuvant al...

- O femeie din Onesti, judetul Bacau, a platit de aproape sapte ori mai mult decat a imprumutat de la o familie de camatari din localitatea sa. Victima a apelat in cele din urma la Politie dupa ce, timp de peste doi ani, a platit sume inchipuite catre Remus (28 de ani) si Lenuta (48 de ani) Ciuraru.

- „Dragul meu soț, Iți scriu aceasta scrisoare pentru a-ți spune ca te parasesc, scrie ciao.ro. Am fost o soție buna in toți acești 7 ani, dar nu am primit nimic in schimb. Ultimele doua saptamani au fost tortura, dar ultima picatura a fost sa primesc un telefon de la șeful tau care mi-a zis…

- Pompierii din Argentina au fost nevoiți sa darâme un zid pentru a permite unei femei de 490 de kilograme sa-și paraseasca casa. Aceasta urma sa fie internata în spital pentru tratament, scrie presa locala.

- Ordonanta 79 care tocmai a fost publicata in Monitorul Oficial prevede in continuare scutirea la impozitul pe venitul din salarii pentru programatori sau pentru persoanele care lucreaza in cercetare. Problema este de alta natura, spune analistul fiscal Adrian Bența.

- Ioana Ignat a inceput anul in forța cu single-ul de debut, “Ma dezindragostesc”, iar ulterior a cucerit topurile muzicale și publicul din Romania cu piesa “Doar pe a ta”, alaturi de Edward Sanda, piesa care a stat pe primele locuri in chart-uri multe saptamani la rand.

- Un avion a trebuit sa aterizeze de urgența, dupa ce o pasagera a facut o adevarata criza de nervi. Femeia, care calatorea spre Bali, a profitat de faptul ca sotul ei dormea și i-a folosit degetul pentru a-i debloca telefonul. Si mare greseala a facut. Atat pentru ea, cat si pentru restul pasagerilor.

- Daca miercuri, in ziua producerii tragediei, nu se stia inca sigur daca e vorba de crima sau sinucidere, joi s-a confirmat: femeia din Sintea Mare s-a sinucis! „Raportul medicilor legiști care au efectuat autopsia femeii a stabilit ca a fost vorba despre o sinucidere, aceasta neprezentand…

- O intalnire romantica s-a transformat pentru o femeie din Rusia in cea mai infioratoare experienta. Cei doi au consumat alcool si la un moment dat barbatul a facut un gest deosebit de violent. A legat-o cu un cordon si si-a infipt dintii in corpul ei. A reusit sa o desfigureze!

- Un șofer beat și cu permisul suspendat tot pentru consum de alcool a lovit luni seara doi pietoni care mergeau pe marginea drumului național 65 A, in dreptul localitații Miroși, din județul Argeș. In urma accidentului, o femeie a intrat in stop cardiac, iar un barbat are picioarele fracturate și a fost…

- O femeie in varsta de 32 de ani a murit, vineri, in urma unui accident rutier produs pe autostrada A1, la limita judetelor Arges si Dambovita. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Arges, accidentul s-a produs in zona kilometrului 80, pe sensul de mers catre Pitesti.…

- Pe 28 august 2017, Elizabeth Herzog, o femeie in varsta de 32 din statul american Iowa, a nascut prematur o fetița. Cantarea doar 1,5 kilograme la naștere. La cinci luni de la eveniment, fetița, pe nume Georgia, este bine, iar Elizabeth a intrat recent pentru prima data cu fiica ei intr-un restaurant.…