- Grupul de Lucru de Biosimilare din cadrul Asociatiei Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR) aduce in atentia autoritatilor romane faptul ca medicamentele biosimilare reprezinta o optiune terapeutica la fel de eficienta si de sigura precum produsul biologic de referinta, si, in acelasi…

- Izmir Uluslararasi Kukla Günleri (Izmir International Puppet Days) se defașoara în orașul Izmir din Turcia între 28 februarie și 17 martie și a ajuns la cea de-a 13-a ediție. Iau parte la manifestare artiști din Argentina, Germania, Brazilia, Bulgaria, Estonia, Franța, Coreea de…

- Comisarul european pentru buget si resurse umane, Günther Oettinger, a avertizat, marti, la Nueva Economía Fórum ca "stagnarea sau recesiunea în 2019-2020 nu este departe", daca se materializeaza incertitudinile geopolitice, cum ar fi tensiunea comerciala dintre SUA…

- Decontarea directa functioneaza doar in cateva state din Europa, fie in regim voluntar (Franta, Belgia, Spania), fie obligatoriu (Italia, Rusia, Suedia). In Romania, chiar daca este un serviciu optional, companiile de asigurari sunt obligate sa-l aiba...

- Carrefour, cel mai mare retailer alimentar european, ar putea concedia aproximativ 4% din angajații din Italia si ar putea renunta la cinci din cele 51 de hipermarketuri din aceasta tara, conform planului sau de afaceri pentru perioada 2019 - 2022, transmite Reuters. Planul, prezentat sindicatelor luna…

- SUA, prin vocea lui Donald Trump, a cerut in mod trantant boicotarea produselor Huawei din motive de securitate, dar cercetarile nemtilor, realizate de Agentia de Securitate Digitala (BSI), nu au gasit vreo dovada a spionajului. Potrivit informatiilor obtinute de The Wall Street Journal, la un acord…

- ​DIGI Communications, compania mama a RCS&RDS, a anunțat joi seara ca veniturile obținute în toate cele patru țari în care opereaza au depașit pragul de un miliard de euro, conform rezultatelor financiare anuale preliminare publicate pe Bursa din București. Grupul controlat de miliardarul…