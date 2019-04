Stiri pe aceeasi tema

- Cetatea Rasnov, Pestera Valea Cetatii si Dino Parc Rașnov au trecut la program de vara si vor fi deschise si in perioada minivacantei de Paste, in perioada 26 aprilie - 1 Mai 2019. Astfel, turistii pot vizita zilnic Cetatea, intre orele 9.00 si 19.00, conform aceluiasi program urmand a functiona…

- Regia Autonoma Transport in Comun Constanta informeaza publicul calator cu privire la programul transportului in comun din municipiul Constanta in perioada 27 ndash; 30 aprilie 2019.27.04.2019: Program normal de sambata, duminica, intre orele 05:45 ndash; 23:00;28.04.2019: Program normal sambata, duminica…

- Primaria Cluj-Napoca nu va avea program de lucru cu publicul in perioada 26 aprilie– 1 mai 2019. Programul normal de funcționare va fi reluat incepand de joi, 2 mai 2019. Programul de activitate al Serviciului Stare Civila, in perioada 26 aprilie 2019 – 1 mai 2019 este urmatorul: Vineri, 26 aprilie…

- Noua spitale de urgenta si Serviciul de Ambulanta al Capitalei vor asigura asistenta medicala de urgenta in perioada 26 aprilie - 1 mai, cu ocazia Sarbatorii Pascale. Cele noua spitale care e vor asigura asistenta medicala de urgenta sunt: Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Floreasca Spitalul Clinic…

- Cetatea de Scaun a Sucevei va fi deschisa pentru vizitare pe toata durata minivacanței de Paște, inclusiv pe data de 1 Mai. Programul de vizitare este intre orele 09.00 – 21.00, cu ultima intrare la ora 20.00. Directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a precizat ca pentru programul de ...

- Evenimentul cultural "Noaptea cartilor deschise", constand in proiectii video si vizitarea monumentului Arcul de Triumf, va avea loc marti si miercuri, intre orele 19,00 - 23,00, iar soferii sunt sfatuiti...

- Principalele mall-uri si retele de magazine din Bucuresti si din marile orase vor fi deschise pe 27 si 29 aprilie, situatia schimbandu-se insa in ziua de Paste, 28 aprilie, cand doar putine locatii vor functiona. Wall-street.ro iti prezinta care va fi...

- Zilele libere legale acordate cu prilejul Sarbatorilor Pascale si Zilei Internationale a Muncii (1 Mai) reprezinta un prilej deosebit pentru dambovitenii si turistii care doresc sa afle informatii importante despre istoria vechii Cetati de Scaun.