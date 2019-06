Ce înseamnă culorile din visele tale – interpretarea viselor Ti se pare ca visezi numai in alb si negru? Chiar daca nu le percepi prea bine, in visele tale apar obiecte care se disting prin anumite culori. Afla semnificatia viselor si ce indemn iti transmit ele! Culoarea rosu in vis Daca iti apar in vis nuante de rosu, subconstientul tau iti „spune” ca este timpul sa actionezi, sa fii mai dinamica. Gandeste-te la problemele cele mai arzatoare din viata ta si incearca sa faci ceva in acest sens! Asa cum bine stii, rosul este si culoarea iubirii, a focului pasiunii. Culoarea rosie in vis mai poate insemna ca este momentul sa acorzi iubirii o importanta mai… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Semnificația unui vis in care plangi are, de obicei, legatura cu reprimarea forțata a unor emoții. Poate o reprimare impusa de voi inșiva sau din exterior, respectiv din partea unei persoane care nu va lasa sa plangeți sau in fața careia va este teama sa plangeți, scrie observator.tv. Dicționarele…

- „Cand un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitenta suplimentara, montata la același nivel cu lumina verde normala a semaforului, sub forma unei sageți verzi pe fond negru, cu varful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-și continua drumul in direcția…

- Exista foarte multe teorii legate de visele din timpul noptii. Unii oameni cred in ele, altii nu. Se spune ca in functie de ce visezi noaptea, acel lucru ar putea sa fie un semn pentru ziua urmatoare sau pentru viitor.

- Interpretarea visului Isus Christos. Ce însemna acest vis? Ei bine, trebuie sa luati în considerare si contextul în care apare "Isus Christos". Încercati sa va amintiti cât mai multe din vis.

- Visele au legatura directa cu subconștientul nostru, iar unele popoare credeau chiar ca acestea sunt surorile morții. Sunt un produs al inconștientului, care de multe ori poate lua infațișari mai puțin placute.