Stiri pe aceeasi tema

- Metaloglobus se va infrunta joi, incepand cu orele 21:30, cu FCSB, in șaisprezecimile Cupei Romaniei, potrivit Mediafax.Directorul sportiv al lui FCSB, Narcis Raducan, a vorbit, la DigiSport, despre modul in care Bogdan Argeș Vintila a abordat acest meci: ”Tratam foarte serios aceasta competiție.…

- FCSB va juca duminica impotriva celor de la CFR Cluj, in derby-ul etapei a 10-a din Liga 1. La conferința de presa, antrenorul Bogdan Argeș Vintila a vorbit și despre informația GSP, potrivit careia el și Alexandru Tudor, fostul arbitru care e șef al Academiei, au dat cu tamaie la baza de pregatire.…

- Bogdan Argeș Vintila, antrenorul celor de la FCSB, a suținut o conferința de presa inainte de meciul cu CFR Cluj și a fost vizibil deranjat de intrebarile jurnaliștilor. Bogdan Vintila a fost intrebat despre interviul dat de Bogdan Andone, fostul tehnician al FCSB, pentru Gazeta Sporturilor, in care…

- "El e favorit. Este important sa fie langa echipa, langa banca, langa antrenori oameni care au trecut prin acest fenomen. El este un exemplu si de fotbalist si de conduita. Nu are din ce stiu eu calificarile necesare. Dar ideea nu este neaparat de a fi antrenor secund, poate ajuta de pe multe pozitii,…

- Directorul Sportiv, Narcis Raducan si-a gasit cu greu cuvintele dupa umilinta de la Medias, scrie telekomsport.ro. "E destul de greu de explicat. Mi se intampla rar sa nu gasesc explicatii, sincer. Chiar daca am venit de cateva zile, toata lumea trebuie sa se considere infranta, pentru ca la un astfel…

- Gigi Becali, patronul lui FCSB, a anunțat, joi, ca noul antrenor al roș-albaștrilor, Bogdan Vintila, dorește sa il pastreze pe secundul Vergil Andronache in stafful tehnic al echipei, anunța MEDIAFAX."A zis ca-l tine pe Andronache. Si vine cu un preparator fizic, Dima, nu-l cunosc. Eu o sa…

- Alexandru Tudor a fost la antrenamentul FCSB, afișand același look special pe care l-a adoptat in ultimii ani. Fostul arbitru, acum un apropiat al lui Gigi Becali, care a anunțat azi ca are deja antrenor pentru FCSB, dar nu face deocamdata numele public, a privit cu atenție evoluția jucatorilor lui…

- Proaspat numit la FCSB, Narcis Raducan este acuzat de un impresar roman ca, pe vremea cand era președinte la Astra, a incercat sa-l inșele pe Ioan Niculae cu aproape 300.000 de euro la transferul unui jucator. Agentul Razvan Ene mai susține ca a fost nevoit sa-i intoarca in plic lui Narcis Raducan jumatate…