Ce cadouri de Craciun oferi unui businessman? Asculta sfaturile unui Gift concierge Sarbatorile se apropie cu pasi repezi, ceea ce inseamna ca perioada schimburilor de cadouri va incepe in curand. Probabil ca stii deja ce sa le cumperi celor dragi, dar cum ramane cu persoanele cu care ai o relatie profesionala?



Craciunul vine si la birou si fie ca alegi un cadou pentru un partener de afaceri, un sef sau un coleg de birou, trebuie sa te asiguri ca darul tau este potrivit pentru mediul corporate, dar si ca il surprinde placut pe cel ce il primeste.



Pentru a se asigura ca vei darui cele mai potrivite cadouri, Elena Miu, fondatoare My-Man si gift concierge cu…

Sursa articol si foto: business24.ro

