Stiri pe aceeasi tema

- Anton Pisaroglu va fi consilier onorific pentru relatii internationale. Profit.ro i-a facut un portret amanuntit lui Pisaroglu, in urma cu cateva luni, intr-un articol intitulat: Ce afaceri pun pe picioare la Bucuresti un ofiter NSA si Pentagon, fost partener cu Elliott Broidy, cel care l-a dus pe Dragnea…

- „In temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului Romaniei și a ministerelor, cu modificarile și completarile ulterioare, prim-ministrul emite prezenta decizie. Art. 1 – Se acorda domnului Anton Pisaroglu calitatea de consilier onorific al prim-ministrului pentru…

- Atleta Alina Rotaru, masteranda a Facultatii de Educatie Fizica si Sport (FEFS) din cadrul Universitatii „Ovidius” Constanta, a ocupat, marti, locul al treilea in proba de saritura in lungime a concursului IAAF World Challenge de la Nanjing (China), cu performanta de 6,52 m. Atleta antrenata de Mihai…

- Romania U23, selectionata de tineret a Romaniei, va disputa doua meciuri de pregatire in compania englezilor de la England Counties. Partidele programate pe 31 mai si 4 iunie, vor avea loc la Bucuresti, pe Stadionul Olimpia, ambele de la ora 17:00. Din cei 32 de sportivi, 6 provin de la CSA Steaua,…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud va juca, astazi, de la ora 17.30, in deplasare, cu CSM Bucuresti, in confruntarea primelor doua clasate in Liga Nationala, in runda cu numarul 25. Constantenii antrenati de Zvonko Sundovski au prezentat un tonus bun inaintea plecarii spre Capitala, semn ca…

- Membrii galeriilor Steaua si Dinamo, care s au confruntat sambata, in Sala Polivalenta din Focsani, inaintea meciului dintre cele doua echipe disputat in cadrul semifinalei Cupei Romaniei la handbal masculin, au fost condusi de catre fortele de ordine la autocare si la tren pentru a pleca spre Bucuresti,…

- Membrii galeriilor Steaua si Dinamo, care s-au confruntat sambata, in Sala Polivalenta din Focsani, inaintea meciului dintre cele doua echipe disputat in cadrul semifinalei Cupei Romaniei la handbal masculin, au fost condusi de catre fortele de ordine la autocare si la tren pentru a pleca spre Bucuresti.…

- Scene violente s-au inregistrat la meciul Dinamo – Steaua, din Cupa Romaniei la Handbal, la Focșani. Potrivit jandarmilor, suporterii formației Dinamo au intrat pe teren și s-au incaierat cu rivalii. Forțele de ordine au intervenit. Incidentele s-au produs chiar inainte de inceperea meciului. Potrivit…