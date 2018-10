Premierul Viorica Dancila s-a intalnit marți seara, la Strasbourg, cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. La intrevedere au participat miniștrii Rovana Plumb și Tudorel Toader, dar și europarlamentarul PSD Dan Nica, dupa cum au anunțat reprezentanții Guvernului. “In cadrul discuțiilor, desfașurate intr-o atmosfera constructiva, au fost abordate teme aflate pe agenda europeana, precum și pe The post Ce a discutat premierul Viorica Dancila cu prim-vicepreședintele Comisiei Europene FOTO/VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…