Sistemul voucherelor de vacanta ar trebui imbunatatit prin folosirea lor in extrasezon si in anumite regiuni ale tarii, intrucat utilizarea lor doar in lunile iulie si august, pe Litoral, duce la scumpiri si la scaderea numarului de turisti straini, au declarat, miercuri, reprezentantii Coalitiei pentru Dezvoltarea Romaniei (CDR), intr-o conferinta de presa.



Dragos Anastasiu, vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism si membru in grupul de lucru pe turism din CDR, a afirmat ca reprezinta o problema faptul ca tichetele sunt folosite in principal in sezonul estival.

…