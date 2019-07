Stiri pe aceeasi tema

- Consultarile de la Palatul Cotroceni dintre președintele Klaus Iohannis și partidele parlamentare au inceput cu PNL, primul partid invitat. Șeful staului i-a felicitat pe liberali pentru rezultatele obținute la alegerile europarlamentare, cel mai bun scor din istoria post-decembrista a PNL. La finalul…

- Curtea Constituționala a amanat pentru 5 iunie sesizarea privind conflictul dintre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) pe tema constituirii completurilor specializate in cazurile de coruptie, obiecție facuta de vicepreședintele Camerei Deputaților Florin Iordache. O hotarare favorabila…

- „Vreau sa fac trei comentarii. Prin decret, a fost convocat pe 26 mai referendumul cu incalcarea recomandarilor Comisiei de la Veneția. (...) O a doua remarca: inutilitatea referendumului. Prin intrebarile puse, tinde la modificarea Constituției, astfel incat, daca ar fi sa mergem pana la capat,…

- Toni Grebla a facut o serie de precizari la Antena 3, in emisiunea „Esențial”, dupa ce, joi, purtatorul de cuvant al presedintelui a anuntat ca șeful statului a semnat decretul referitor la intrebarile pentru referendum. Potrivit anuntului facut de purtatorul de cuvant al presedintelui, cele…

- Comisia Europeana a anuntat, in aceasta seara, ca va analiza cu atentie proiectele de modificare a Codului penal si a Codului de procedura penala, adoptate de Camera Deputatilor, si a reafirmat ca Romania trebuie sa reia urgent procesul de reforma. "Avem cunostinta despre votul asupra Codurilor penale…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, ca for decizional, proiectele pentru modificarea Codului penal și a Codului de procedura penala. Proiectele de modificare a Codului penal si Codului de procedura penala au ajuns la vot in Camera dupa ce Comisia Iordache a dat raport favorabil, in mare viteza.…

- Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache s-a reunit din nou marți intr-o ședința dedicata modificarilor la Codul Penal și la cel de Procedura Penala, planul puterii fiind de a trimite toate schimbarile pe care le dorește la legile justiției in plenul Camerei Deputaților miercuri. Florin…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat marți ca partidul pe care il reprezinta intenționeaza sa trimita mai multe plangeri la Curtea Constituționala a Romaniei.Citește și: In plin razboi pe justiție, Klaus Iohannis se intalnește cu oficialii Comisiei de la Veneția "Suntem pregatiți…