- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) este asteptata, miercuri, 5 iunie, sa se pronunte in legatura cu lipsa completurilor de trei judecatori specializate in fapte de coruptie de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Sesizarea a fost facuta de Florin Iordache, in calitate de presedinte delegat al…

- Curtea Constituționala (CCR) dezbate miercuri sesizarea lui Florin Iordache privind completurile de trei judecatori de la Inalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ), o speța care l-ar putea scapa pe Liviu Dragnea de condamnarea in prima instanța la trei ani și jumatate de inchisoare cu executare, primita…