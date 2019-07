Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie (SIIJ) a dispus inceperea urmaririi penale pentru purtare abuziva in cazul procuroarei Maria Piturca de la Parchetul Curtii de Apel Craiova, cea care ar fi bruscat-o pe Sorina, fetita de 8 ani din Baia de Arama, in timp ce copilul era ridicat din casa asistentului maternal pentru a fi dat spre adoptie, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare.



Pe 21 iunie, procuroarea Maria Piturca s-a prezentat insotita de politisti la locuinta asistentului maternal din Baia de Arama, pentru a o lua pe fetita.



In imaginile inregistrate…