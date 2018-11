Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, a afirmat ca Arabia Saudita poarta responsabilitatea de a afla ce s-a intamplat cu trupul jurnalistului disident Jamal Khashoggi, asasinat in interiorul consulatului saudit din Istanbul pe 2 octombrie, relateaza marti Reuters. Potrivit agentiei de…

- Procurorul general al Arabiei Saudite s-a deplasat la Istanbul, unde va avea intrevederi cu autoritatile turce care ancheteaza asupra uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi, a anuntat luni agentia de presa turca Anadolu, preluata de AFP si Reuters. Saoud ben Ablallah Al-Muajab, care a…

- Ministrul de externe saudit, Adel al-Jubeir, a declarat sambata ca suspectii in cazul uciderii jurnalistului Jamal Khashoggi vor fi urmariti in justitie in Arabia Saudita, si a criticat reactiile 'isterice' declansate de acest caz, inainte ca ancheta sa fi fost finalizata, transmit Reuters, dpa si…

- Ministrul de externe al Arabiei Saudite, Adel al-Jubeir, a promis marti ca regatul este angajat sa efectueze o "ancheta completa si aprofundata" pentru a afla adevarul in legatura cu uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in Turcia, anuntand de asemenea masuri luate de Riad pentru ca asa ceva "sa…

- Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, a declarat vineri ca Turcia nu a furnizat nimanui inregistrari audio care ar putea demonstra ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul saudit de la Istanbul, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Cavusoglu a…

- Autoritatile turce au lansat o ancheta dupa disparitia la Istanbul a unui editorialist saudit, care nu a mai fost vazut de la intrarea sa in consulatul saudit, marti, informeaza sambata AFP, potrivit Agerpres. Riadul a dat asigurari ca Jamal Khashoggi a parasit consulatul in aceeasi zi, in timp…