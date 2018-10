Arabia Saudita si-a exprimat satisfactia vineri pentru deschiderea unei anchete comune cu Turcia in vederea elucidarii "circumstantelor" disparitiei la Istanbul a jurnalistului disident saudit Jamal Khashoggi, a informat agentia oficiala saudita de presa, transmite AFP. "O sursa oficiala si-a exprimat satisfactia in urma raspunsului pozitiv al Turciei la cererea Arabiei Saudite de a forma o echipa comuna de specialisti" din cele doua tari pentru "a ancheta asupra circumstantelor disparitiei" jurnalistului, a scris SPA pe contul sau de Twitter. Intr-un comunicat separat in engleza, SPA a citat…