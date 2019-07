Stiri pe aceeasi tema

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa discute, joi, suspendarea din functie a procurorului Cristian Ovidiu Popescu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal. Miercuri, Inspectia Judiciara a anuntat ca a dispus inceperea cercetarii disciplinare…

- Inspectorii judiciari din cadrul Directiei de inspectie pentru procurori au dispus inceperea cercetarii disciplinare a procurorului Cristian Ovidiu Popescu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal pentru exercitarea functiei cu grava neglijenta, a anuntat, miercuri, Inspectia Judiciara. ‘In motivarea…

- Inspectorii judiciari din cadrul Directiei de inspectie pentru procurori au dispus inceperea cercetarii disciplinare a procurorului Cristian Ovidiu Popescu de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal pentru exercitarea functiei cu grava neglijenta, a anuntat, miercuri, Inspectia Judiciara. "In motivarea…

- Sectia pentru procurori a CSM urmeaza sa ia abia miercuri, 10 iulie, o decizie cu privire la cererea Inspectiei Judiciare de suspendare din functie a procurorului Maria Antoaneta Piturca, magistratul care a intervenit in momentul preluarii fetitei din Baia de Arama de la asistentii maternali. Inspectia…

- FACIAS a obtinut inceperea cercetarii disciplinare impotriva procuroarei abuzive. Se cere chiar excluderea din magistratura! Facias – Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului cere CSM excluderea din magistratura a procuroarei care a tarat-o pe strada pe Sorina, fetița de 8…

- Inspecția Judiciara cere Secției pentru procurori in materie disciplinara din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii suspendarea din funcție a procurorului Maria Pițurca de la Parchetul Curții de Apel Craiova. Procurorul Pițurca este persoana care a declanșat un scandal public imens dupa ce s-a…

- Laura Codruta Kovesi a ajuns in jurul orei 10.00 la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, unde Sectia pentru procurori in materie disciplinara are pe ordinea de zi cele doua actiuni disciplinare ale Inspectiei Judiciare care o vizeaza pe fosta sefa DNA.

- Sectia pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii a luat in discutie, miercuri, doua rapoarte intocmite de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea unor abateri disciplinare de catre fostul procuror-sef al DNA Laura Codruta Kovesi.In urma audierii…