- O eleva de 13 ani a fost trasa de par, doborata la pamant si lovita de doua fete, pe o strada din orasul Galati. Mai multe persoane au filmat incidentul si s-au amuzat, dar nimeni nu a intervenit. Scena este filmata de mai multe persoane care comenteaza si se amuza. Politistii s-au autosesizat dupa…

- Femeia care lucreaza ca ingrijitoare de o luna de zile in Sardinia a avut un șoc atunci cand și-a dat seama ca a pierdut geanta in care avea toți banii caștigați. Ea și-a dat seama ca iși uitase banii in autobuz și a mers, fara prea multe speranțe, sa anunțe carabinierii din Nuoro despre pierderea…

- O romanca, de 41 de ani, stabilita in Italia, este in stare grava la spital dupa ce a fost injunghiata marți dimineața, de fostul iubit, in plin centru al orașului Verona, in apropiere de podul feroviar din Viale Piave. Tanara ...

- Ploile torențiale și vantul puternic au facut ravagii in insula Sardinia din Italia, unde autoritațile au emis coduri de alerta in sud și est. Un pod de pe o șosea s-a prabușit din cauza șuvoaielor. Autoritațile au decis ca drumul sa fie inchis.