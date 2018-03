Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dimineata, politistii din Alba efectueaza 35 de perchezitii la persoane banuite ca ar fi creat un prejudiciu de peste 1.400.000 de lei, prin evaziune fiscala si delapidare. 22 de persoane vor fi conduse la audieri.Potrivit Politiei Romane, la data de 14 martie a.c., politistii Servicului…

- Dupa moartea Israelei Vodovoz, discutiile despre mostenirea femeii se poarta incepand de la un presupus testament pe care aceasta a anuntat ca l-a facut in favoarea lui Liviu, pe vremea cand cei doi erau inca in relatii bune, scrie wowbiz.ro. Scandalul urias pe care Israela l-a avut cu sotul ei i-ar…

- Incidentul s-a petrecut duminica dimineața, in jurul orei 5, peste drum de Catedrala Mitropolitana, in zona unui fast-food. Polițiștii au fost sesizați ca acolo ar fi izbucnit un scandal intre doua grupuri. La fața locului oamenii legii au identificat opt persoane, printre care și doua femei.…

- Bunuri in valoare de peste 250.000 de euro, 53.000 de lei si 25.700 de euro in numerar au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor de catre polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Argeș in urma perchezițiilor desfașurate ieri. 6 persoane au fost reținute. In urma perchezițiilor domiciliare…

- Romania a primit aviz motivat din partea Comisiei Europene in cadrul unei proceduri de infringement care vizeaza benzina și motorina consumate in țara noastra. Mai exact. Romania nu a implementat in legislația naționala o directiva europeana din 2015 care prevede exact cum trebuie calculate și raportate…

- La aceasta ora, politistii din cadrul Poliției Municipiului Curtea de Argeș și cei ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Romane efectueaza 12 de perchezitii domiciliare in județul Argeș, la locuințele unor persoane banuite de camata și furt. La data de 8 martie…

- Patru persoane au fost retinute pentru 24 de ore in urma audierilor dela sediul DIICOT Timisoara pentru constituire de grup infractional organizat si trafic de persoane, dupa perchezitiile care au avut loc miercuri in dosarul traficului de migranti.Potrivit procurorilor DIICOT din Timisoara,…

- DIICOT Timisoara, impreuna cu EUROPOL si autoritatile din Germania, a declansat, in aceasta dimineata, o operatiune fara precedent de anihilare a unei retele care a asigurat trecerea ilegala din Turcia pana in vestul Europei a peste 2.000 de migranti, informeaza pressalert.ro.In paralel, politistii…

- In timp ce doi dintre agenții de paza care au intervenit pentru aplanarea unui conflict izbucnit in luna ianuarie in incinta barului „Unic” – dar care insa a degenerat – se afla sub control judiciar pentru urmatoarele 40 de zile, cel de-al treilea bodyguard implicat in eveniment, a fost…

- Un judecator din Teruel l-a condamnat pe Francisco Franco Martinez-Bordiu, in varsta de 63 de ani, la 18 luni de inchisoare pentru a atacat o autoritate de stat și inca 12 luni, pentru conducere periculoasa a unui vehicul, au mai precizat surse judiciare spaniole. Nepotul lui Franco va trebui…

- • Judecatorii i-au suplimentat pedeasa de 10 ani Un tanar gorjean, liderul unei grupari infracționale care coordona o retea de prostitutie ce actiona la Londra, condamnat la zece ani de inchisoare pentru proxenetism și trafic de persoane a primit o alta condamnare pentru 11 infracțiuni de…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat joi ca anuntul pe care ministrul Justitiei urmeaza sa il faca referitor la DNA nu va opri "scandalul" din aceasta institutie, adaugand ca procurorul general nu s-a distins cu nimic pana acum, fiind "un fel de aghiotant" al sefei DNA Laura Codruta…

- Septuagenarul este german de origine rusa si pana in prezent nu a avut antecedente penale. Barbatul a fost trimis in spatele gratiilor dupa ce a injunghiat cu un cutit trei migranti care cautau sa se refugieze in Germania. Gestul neasteptat al septuagenarului pare sa aiba la baza o "motivatie…

- Scandalul din jurul DNA Ploiesti si perchezitia ratata in timpul careia mascatii au intrat in forta in casa unor profesori batrani, bruscandu-i ca pe niste infractori provoaca controale de anvergura la DNA, DIICOT si parchetele Curtilor de Apel. Verificarile au fost dispuse de procurorul general al…

- ”Timișoara, punct de interes pentru traficul ilegal de persoane”, spune poliția federala germana, care conidera orașul de pe Bega o noua ”ancora” a traficanților. Traficantii de persoane folosesc tot mai mult Timisoara, oras cu 300.000 de locuitori din vestul Romaniei, ca „ancora” pentru transportul…

- Politistii bucuresteni efectueaza, joi, 11 perchezitii domiciliare in municipiul Bucuresti si alte patru judete intr-un dosar in care se investigheaza infractiuni de evaziune fiscala si spalare de bani, in domeniul prestarilor de servicii de consultanta. Potrivit unui comunicat transmis…

- Polițiștii clujeni au reținut, duminica, pentru 24 de ore, doi tineri care au batut doua persoane pe strada, pe Calea Dorobanților, din Cluj-Napoca, la ieșirea dintr-un local.Aceștia au fost prezentați, luni, în fașa judecatorilor, care au decis sa nu îi aresteze preventiv.În…

- Propunerea legislativa a deputatului minoritatilor sarbe, Adnagi Slavoliub, prin care judecatorii Curtii Constitutionale (CCR) ar urma sa beneficieze de imunitate sporita, va intra luni la votul final din Senat. Astfel, judecatorii CCR nu mai pot fi urmariti penal, retinuti, arestati, perchezitionati…

- Deznodamant uluitor in cazul unui tanar batut cu bestialitate intr-o discoteca din Peștișani, Gorj. Cei patru agresori, care l-au snopit in bataie la sfarșitul lunii ianuarie, nu au fost arestați. Doi dintre ei sunt cercetați sub control judiciar, iar ceilalți doi in stare de libertate. Indivizii au…

- Fostul sef al SPP, Dumitru Iliescu, sustine ca subordonarea Serviciului a fost "permanent tinta unor persoane cu functii de conducere in Ministerul de Interne", acesta precizand ca pentru a se stabili daca s-au cerut date despre demnitari sunt necesare anchete ale Parlamentului si Parchetului.

- Judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au dispus, zilele trecute, condamnarea definitiva la inchisoare cu executare a unui tanar din Craiova banuit de conducerea unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana careia exercitarea dreptului…

- Fostul sef al SPP, Dumitru Iliescu, sustine ca subordonarea Serviciului a fost "permanent tinta unor persoane cu functii de conducere in Ministerul de Interne", acesta precizand ca pentru a se stabili daca s-au cerut date despre demnitari sunt necesare anchete ale Parlamentului si Parchetului.

- Politistii din Galati, sub coordonarea unui procuror, au facut, joi, 67 de perchezii intr-un dosar penal privind fraudarea sistemului asigurarilor de sanatate, prejudiciul ridicandu-se la aproximativ 1.400.000 lei. Peste 40 de persoane au fost duse la audieri.Potrivit unui comunicat al IPJ…

- Maiorul SRI Ciprian Sabin Mares, judecat pentru trafic de droguri, a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel Timișoara la trei ani și jumatate de inchisoare cu executare. Inițial, magistrații Tribunalului Arad il condamnasera pe maior la doi ani și jumatate de inchisoare cu suspendare. Alaturi de…

- Saptamana aceasta, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj a incheiat acordul de recunoaștere a vinovației cu inculpatul Daniel Dorel Olaru, persoana fara calitate speciala, si a propus condamnarea acestuia la pedeapsa de 1 an și 6 luni inchisoare cu suspendarea sub supraveghere…

- Un om al strazii care a recunoscut ca a ajutat mai multe persoane ranite in urma atentatului de la Manchester, comis in 22 mai 2017 si soldat cu 22 de morti, a fost condamnat joi la patru ani si trei luni de inchisoare dupa ce intr-o audiere anterioara a admis faptul ca furase lucruri de la doua…

- Un om al strazii care a recunoscut ca a ajutat mai multe persoane ranite in urma atentatului de la Manchester, comis in 22 mai 2017 si soldat cu 22 de morti, a fost condamnat joi la patru ani si trei luni de inchisoare dupa ce intr-o audiere anterioara a admis faptul ca furase lucruri de la doua…

- Mai multi conducatori auto sunt anchetati de politie, in urma unei incaierari care a avut loc aseara in cartierul 9 Mai din Targu Jiu. In altercatie au fost implicati si taximetristi. Scandalul s-a lasat cu masini avariate. Politistii efectueaza cercetari ...

- Patru persoane au fost retinute in urma unor perchezitii efectuate, de politistii din Calarasi, in judetul Arges, intr-un dosar penal privind furturi din autoturisme comise pe autostrada A2. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului general al Politiei Romane (IGPR) transmis, luni, AGERPRES,…

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta s au pronuntat, ieri, in dosarul in care procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata, pentru dare de mita, a unui tanar din Turcia, student la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo; din…

- In aceasta dimineata, politistii din cadrul IPJ Constanta au efectuat 9 perchezitii la domiciliile unor membri ai unui grup infractional organizat in comiterea de infractiuni contra patrimoniului printre care si aparate tip pay point , atat pe raza judetului Constanta, cat si a judetelor limitrofe.Un…

- Un fost infirmier si diacon dintr-o dieceza din Flandra a recunoscut marti, în prima zi a procesului sau de la Bruges, în nordul Belgiei, ca a provocat moartea a 10-20 de persoane, au relatat marti media belgiene, citate de AFP. Este pentru prima data când Ivo Poppe,…

- Un fost responsabil al regimului comunist vietnamez, rapit in Germania vara trecuta, a fost condamnat luni de catre justitia vietnameza la inchisoare pe viata pentru coruptie, in cadrul unui proces larg mediatizat de autoritati, relateaza AFP. Trinh Xuan Thanh, fost aparatcic ce a condus de asemenea…

- Un fost responsabil al regimului comunist vietnamez, rapit in Germania vara trecuta, a fost condamnat luni de catre justitia vietnameza la inchisoare pe viata pentru coruptie, in cadrul unui proces larg mediatizat de autoritati, relateaza AFP. Trinh Xuan Thanh, fost aparatcic ce a condus…

- Trei mașini de poliție și o ambulanța au ajuns in aceasta seara, in jurul orei 21.00, pe strada Gheorghe Doja din Focșani. Conform primelor date, se pare ca doua persoane s-ar fi batut. Avand in vedere crimele petrecute in vara anului trecut, aceasta zona ramane permanent sub supravegherea oamenilor…

- Cel putin 48 de persoane au fost ranite astazi dupa ce un autobuz scolar s a izbit frontal de zidul unei case, in localitatea Eberbach din Germania, informeaza Realitatea.net. Printre victime sunt 43 de copii, anunta Daily Mirror, citand presa locala. Politia vorbeste despre zece raniti grav. Accidentul…

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul…

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul studentesc…

- Deontay Wilder, care a disputat ultima sa lupta in luna noiembrie, cand l-a invins prin KO in prima runda pe haitiano-canadianul Bermane Stiverne, a fost arestat in luna iunie, in Alabama, dupa ce agentii de politie care il oprisera in trafic au descoperit marijuana in automobilul acestuia.Avocatii…

- Aschia nu sare departe de trunchi SITUATIE… Iata ca si tatal lui Catalin Ciolpan, recent condamnat la inchisoare pe viata in Germania, are probleme cu legea. E drept, nu asa de mari precum fiul sau, insa batranul este, in prezent, martor intr-un amplu dosar de contrabanda, instrumentat de procurorii…

- Un barbat din Anenii Noi a fost condamnat la șapte ani și jumatate pentru trafic de persoane. Acesta a fost judecat pentru faptul ca a traficat patru barbati din acelasi raion in Federatia Rusa pentru a fi exploatati prin munca.

- Un tanar in varsta de 29 de ani a fost omorat, duminica seara, la Stejari. Patru persoane suspecte au fost identificate și sunt audiate, in aceste momente, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Gorj. Decedatul se numește Daniel Clenciu și ar fi sarit sa-i ia apararea fratelui…

- O brașoveanca, in varsta de 27 de ani care era cautata de autoritațile din Germania pentru furt a fost descoperita de polițiștii de la Investigații Criminale și luptatori din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale, zilele trecute, pe raza municipiului Brașov. Tanara avea un mandat european de arestare…

- Judecatorii l-au gasit vinovat pentru ca a pus la cale o schema piramidala si a convins 40 de mii de oameni sa vireze companiilor sale peste 160 de milioane de dolari. Pentru ca a recunoscut escrocheria, magistratii au facut o concesie: i-au redus pedeapsa cu mai mult de 6.600 de ani. Mai precis, cu…

- Este vorba desre cazul unui barbat care a fost condamnat in prima instanta la sase luni de inchisoare, cu executare, pentru ca, in 2014, a ucis un caine, pe care l a taiat cu sabia. Cel in cauza a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Tulcea, prin rechizitoriul nr.…

- Catalin Ciolpan, șoferul de TIR supranumit „monstrul din Husi", a fost condamnat de magistratii germani la inchisoare pe viata, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea si uciderea Carolinei Gruber, o tanara in varsta de 27 de ani.

- Un sofer roman in varsta de 40 de ani, domiciliat la Freiburg, in sud-vestul Germaniei, a fost condamnat vineri la inchisoare pe viata de un tribunal din Freiburg, fiind gasit vinovat de violarea si asasinarea unei tinere alergatoare in noiembrie 2016, transmit AFP si dpa, citate de Agerpres.

- Un german de 29 de ani suspectat ca intentiona sa comita un atentat cu un vehicul-berbece, în numele gruparii Stat Islamic (SI), a fost arestat miercuri de fortele speciale ale politiei germane, transmite AFP. Dasbar W. este banuit ca a sustinut si a fost membru al SI, a indicat…

- Judecatorii și procurorii au protestat azi (18 decembrie) dupa-amiaza in fața Tribunalului Satu Mare, fața de modificarile aduse la Legile Justiției. Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Satu Mare au decis in Adunarea Generala de astazi „sa-și manifeste public dezacordul fața de…