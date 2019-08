Un angajat al unei societați de construcții care lucra la ridicarea unui hangar in Iași a murit, joi, dupa ce o grinda s-a prabușit peste el. ITM a deschis o ancheta, iar politistii fac cercetari intr-un dosar de ucidere din culpa si nerespectarea masurilor de securitate in munca, potrivit Mediafax.

Accidentul a avut loc joi pe un santier unde se construieste un hangar.

„Astazi in jurul orei 10.45 am fost sesizati prin 112 despre un accident de munca. Din primele cercetari s-a constatat faptul ca un barbat de 38 de ani din judetul Bacau, in timp ce ar fi desfasurat activitati in…