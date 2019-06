Cati metri patrati de proprietati rezidentiale de lux poti cumpara cu 1 mil. de dolari in marile metropole ale lumii: de la jumatate de garsoniera la Monaco, pana la o vila in Bucuresti

Stiri pe aceeasi tema

- Google a anuntat ca achizitioneaza Looker, o platforma de business intelligence si analiza de date. Valoarea tranzactiei este una record, de 2,6 miliarde de dolari.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- O garsoniera din Cluj-Napoca se vinde pentru uluitoarea suma de 115.000 de euro. Valoarea ei este de aproape trei ori mai mare decat una din București. Clujul ocupa primul loc in topul celor mai scumpe apartamente, depașind multe din orașele europene la acest capitol. Garsoniera are numai 29 de metri…

- Valoarea ratei medii lunare pentru achizitionarea unui apartament nou cu doua camere in Bucuresti a crescut cu circa 30% in decurs de 18 luni, intre iulie 2017 si finalul lui 2018, in timp ce salariul mediu pe economie s-a majorat cu aproape 20% in...

- Cea mai mare suprafata tranzactionata pe piata imobiliara din Romania, in primul trimestru al anului, se afla in cladiri de birouri din Bucuresti, unde au fost inchiriati 110.000 metri patrati, reiese dintr-o analiza de specialitate realizata de o companie de consultanta imobiliara, data marti publicitatii.…

- (foto: eng.chinamil.com.cn/Photo by Zhang Hailong) Fiecarui locuitor al planetei i-au fost alocati 239 de dolari in 2018 pentru bugetele militare. Din suma totala de 1.822 miliarde dolari, SUA au cheltuit anul trecut 649 miliarde dolari, adica 36% din totalul planetei si 3,2% din Produsul Intern Brut…

- Valoarea totala a tranzactiilor consemnate joi pe Bursa de la Bucuresti a crescut cu 57% fata de sedinta precedenta, la 28,73 milioane de lei (6,03 milioane de euro), aproape jumatate din aceasta suma fiind...

- Stocul de retail modern din București a ramas stabil in 2018, la 1,2 milioane de metri patrați, nivel cu 7% mai ridicat decat cel din zona de Centru – Vest a țarii (16 județe din Transilvania și Banat), care a ajuns la 1,18 milioane de metri patrați, și dublu fața de stocul din regiunea Moldovei […]

- Dezvoltatorii imobiliari au livrat in primul trimestru trei proiecte noi in Bucuresti, cu o suprafata totala de 92.832 metri patrati: Renault Bucharest Connected (47.000 metri patrati), dezvoltat de Globalworth; The Bridge 3 (20.191 metri patrati),...