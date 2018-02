Cate salarii a taiat PSD? Se mai poate corecta dezastrul revolutiei fiscale? Haos pentru ca unii sa-si acopere veniturile

Stiri pe aceeasi tema

- Salariile nete ale angajatilor vor scadea in mai multe domenii de activitate, respectiv in sectorul de Sanatate, in Cultura, in Politie si in Justitie, potrivit liderilor de sindicat.Presedintele federatiei sindicale SANITAS Bucuresti, Viorel Husanu, a declarat, luni, pentru AGERPRES ca veniturile…

- Merita sau nu angajatii din Invatamant sporuri? Aceasta este intrebarea care a impartit, in ultimele zile, publicul in doua tabere. Dupa ce guvernul a actualizat regimul de acordare a sporurilor pentru conditii de munca in invatamant, liderii sindicalistilor din Educatie si-au manifestat nemultumirea…

- ”Printr-o OUG din luna august, Guvernul a stabilit ca toata lumea trebuie sa-și plateasca contribuțiile la nivelul salariului minim pe economie chiar daca lucreaza part-time. Imediat dupa aplicarea OUG, am observat ca 153.000 de contracte de munca au trecut de la part-time la norma intreaga. Acei…

- PSD Bucuresti va face propuneri, vineri, in sedinta Comitetului Executiv National al PSD, pentru portofoliile de la Sanatate, Educatie si Cultura, respectiv pe Rodica Nassar, Ecaterina Andronescu si George Ivascu, a anuntat presedintele organizatiei, Gabriela Firea. Ea a spus ca decizia…

- Rudele Alexandrei Marin, tanara de 25 de ani pe care militarul din Titu a ucis-o marti intr-un salon cosmetic, spun ca tragedia putea fi evitata daca politistii interveneau la timp in acest caz. Oamenii legii din Titu il acopereau pe agresor, spune tatal, pentru ca ucigasul ar avea o ruda in Politie.

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, s-a aflat marți, 23 ianuarie, la audierile din Comisia economica a Senatului. Printre altele a spus ca ia in calcul posibilitatea ca plata contributiei la sanatate sa se plateasca doar pentru veniturile salariale. “Luam in calcul si aceasta situatie, de a nu mai plati…

- Legislația in vigoare imputernicește Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) sa verifice situatia fiscala a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Inspecția fiscala la cetațeni este prevazuta in Codul de procedura fiscala și in legislația secundara, fiind stabilit cine poate verifica…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, se afla marți la audierile din Comisia Economica a Senatului. Printre altele, acesta a spus ca ia in calcul posibilitatea ca plata contributiei la sanatate sa se plateasca doar pentru veniturile din salarii. Marți, 23 ianuarie, incepand cu ora 12.00, la Comisia Economica…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins luni contestatia lui Radu Mazare impotriva deciziei prin care s-a decis arestarea sa preventiva, decizia fiind definitiva. Prin urmare, mandatul de arestare emis in lipsa pe numele sau ramane valabil. Contestatia lui Mazare de emitere a mandatului de…

- Ludovic Orban: Ministrul Finantelor cere anularea Declaratiei 600 sau demiterea șefului ANAF Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a somat, vineri, pe ministrul Finantelor, Ionut Misa, sa ii ceara presedintelui ANAF sa anuleze Ordinul cu privire la Declaratia 600 sau sa-l demita, afirmand ca PNL…

- Principalele masuri intrate in vigoare de la 1 ianuarie: - Salariul minim brut pe economie creste de la 1.450 la 1.900 de lei. - Impozitul pe venit scade de la 16% la 10% pentru persoanele care obtin venituri din salarii, pensii, activitati independente, insa pentru veniturile din dividende se mentine…

- Anul 2018 a inceput cu intrarea in vigoare a unor modificari legislative care afecteaza cea mai mare parte a populatiei, dar si mediul de afaceri, cele mai importante schimbari vizand trecerea contributiilor de asigurari sociale de la angajator la angajat, cresterea salariului minim brut pe economie…

- Intr-o scrisoare adresata avocatilor Focsa Ioana si Barbacioru Tiberiu, Radu Mazare scrie ca este tinta statului paralel si nu va beneficia in tara de o justitie independenta, motiv pentru care cere azil politic in Madagascar. Mazare sustine ca va reveni doar cand va exista o justitie reala.

- La sfarșit de an, el le mulțumește buzoienilor care prin votul lor au facut posibila prezența, in Parlament și Guvern, a „unei echipe puternice de buzoieni care sa susțina dezvoltarea Romaniei și, in special, a județului nostru”. Deputatul buzoian Marcel Ciolacu, care deține și funcția de vicepremier…

- Kaufland Romania anunța ca va majora salariul minim in companie la 2.800 de lei brut, ca urmare a trecerii la angajat a contribuțiilor aferente angajatorului. Potrivit unui comunicat al companiei, venitul minim pentru lucratorii comerciali din magazine crește la 2.800 lei brut pe luna, suma incluzand…

- Dezbaterea pe articole a proiectului bugetului de stat La Parlament, comisiile reunite de buget finante urmeaza sa înceapa miercuri dezbaterea pe articole a proiectelor bugetului de stat si al asigurarilor sociale pentru anul viitor. Au termen pana la sfârsitul saptamânii…

- Automobile Dacia a anuntat ca va pune in aplicare cele mai bune solutii pentru a proteja veniturile angajatilor, in urma schimbarilor legislative aduce de ordonanta de urgenta pentru completarea si modificarea Codului Fiscal. ”Dupa publicarea Ordonantei de Urgenta pentru completarea si modificarea…

- USR a depus 270 de amendamente la proiectul legii bugetului de stat pe 2018, cele mai multe vizand investiții in infrastructura, sanatate și educație, a declarat, luni, deputatul USR Claudiu Nasui. "Am depus 270 de amendamente care privesc textul legii și anexele. În general,…

- In cazul unuia dintre giganții din telecomunicații, exista deja un dezacord amplu intre conducere și sindicat pe tema impactului transferului contribuțiilor, scrie profit.ro. Conducerea Telekom Romania Mobile Communications (fost Cosmote) a propus salariaților ca pierderile salariale nete generate…

- Guvernul a aprobat miercuri proiectul bugetului de stat pe 2018. A avut loc ”aprobarea bugetului de stat, una dintre cele mai importante acte normative pe care le emite Guvernul. In pofida tuturor criticilor corului bocitoarelor, este un proiect bun pentru un an bun, bazat pe cifre care nu sunt nicidecum…

- Membrii birourilor permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au stabilit programul de dezbatere si adoptare a proiectului bugetului de stat pe anul 2018, astfel ca votul final va fi dat joi, 21 decembrie, ora 10.00, parlamentarii urmand sa lucreze si in zilele de doliu national.…

- Guvernul a plafonat punctul de amenda rutiera la 145 de lei, cat este in prezent, prin ordonanța de urgența. Daca Executivul nu ar fi stabilit aceasta masura, punctul de amenda s-ar fi majorat odata cu creșterea salariului minim. Reaminim, punctul de amenda este de 10% din salariul minim brut pe economie.…

- Liderul confederatiei sindicale Carte Alfa, Bogdan Hossu, le-a trimis o scrisoare deschisa sefilor Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in care semnaleaza situatia grava a angajatilor din Romaninia, cauzata de ordonanta "revolutiei fiscale", si cere ca legea de aprobare sau respingere…

- UPDATE 6 decembrie – Medicii sunt in continuare ”extrem de rezervați” privind starea de sanatate a polițistului atacat cu o sabie in timpul unei percheziții domiciliare la Radauți, a afirmat, miercuri, Tudor Ciuhodaru, medic la Spitalul de Neurochirurgie ”Nicolae Oblu” din Iași. „Pacientul a petrecut…

- Alina Mungiu Pippidi a declarat ca oamenii care protesteaza in Piața Victoriei sunt bine intenționați, dar nu sunt deloc informați. Politologul a susținut ca, in loc sa manifesteze impotriva Curții Constituționale, mai bine acești oameni ar cere mai mulți bani pentru Educație și Sanatate. Aceasta a…

- Este unul dintre medicii stomatologi din Iasi care incaseaza lunar o suma frumusica de bani de la bugetul de stat. Mai precis, dr. George Scumpu se afla printre cei trei medici stomatologi din Iasi care incaseaza cei mai multi bani de la Casa de Asigurari de Sanatate (CAS) Iasi. Cabinetul acestuia se…

- „Revoluția fiscala a pornit de la o scamatorie(...) Povestea asta ca guvernul se lupta cu multinaționalele - dincolo de faptul ca suna a Venezuela a lui Hugo Chavez - multinaționalele sunt singurele companii care vor rezista foarte bine, au departament de contabilitate. Kaufland, de exemplu, a marit…

- Deputatul PSD de Alba, Ioan Dirzu spune ca exista nemulțumiri in randul bugetarilor ca nu mai primesc bonuri de masa. Explica faptul ca, in realitate, bonurile de masa au fost inlocuite cu norma de hrana, care reprezinta valoarea unui salariu minim pe economie in cursul unui an. “Toți bugetarii vor…

- „Aceasta masura este cuprinsa in Legea salarizarii unitare. Suma se va imparti la 12 luni și se adauga la salariul lunar al fiecarui bugetar. Pana in prezent primeau bonuri de masa doar bugetarii din Sanatate și Educație, iar aceasta noua masura ii va cuprinde si pe ceilalti angajati din sectorul bugetar.…

- Pentru prevenirea faptelor antisociale, dar și pentru devierea și fluența circulației pe principalele artere vor acționa, in medie zilnic, la nivel național, aproape 9.000 de polițiști cu peste 3.400 de autospeciale. MAI a precizat ca, pe cele mai importante drumuri care converg catre stațiunile…

- Un nou protest impotriva Revoluției fiscale, corupției și Legilor justiției are loc, duminica seara, la Alba Iulia. Protestatarii au pus cantece patriotice și s-au strans in numar mult mai mare decat saptamanile trecute. De aceasta data, protestatarilor li se alatura sindicatele și zeci de organizații…

- Asociatiei Oraselor din Romania AOR , in numele celor 217 unitati administrav teritoriale cu statut de oras, isi afirma ingrijorarea fata de noile masuri impuse prin modificarea Codului Fiscal si indignarea fata de lipsa de dialog real si fata de consultarea selectiva doar a unora dintre structurile…

- Tudose anunța ca saptamana viitoare Guvernul da Ordonanța pentru ca veniturile celor din IT sa nu scada. Anunțul a fost facut joi, in plenul reunit al Parlamentului. Premierul Tudose a raspuns de la tribuna Parlamentului semnatarilor moțiunii de cenzura, care au criticat Executivul pentyru masurile…

- PNL iși susține moțiunea de cenzura in strada, la Alba Iulia. Primari liberali, alaturi de membri de partid și simpatizanți, s-au adunat in aceasta seara in fața Instituției Prefectului. Este vorba despre un miting de sustinere a motiunii de cenzura depuse de PNL impotriva Guvernului Tudose, dupa adoptarea…

- A doua rectificare bugetara din acest an a fost adoptata astazi de Guvern, cu incadrarea in deficitul bugetar de 2,96 din PIB si avand in vedere datele ce argumenteaza posibilitatea unei cresteri economice de 6,1 fata de 5,6 cat s a estimat la elaborarea primei rectificari bugetare si de 5,2 , estimare…

- Stimularea creșterii economice prin salarii și consum din import, NU prin productivitate, educație, inventica, investiții și export cu valoare adaugata mare, este sortita eșecului bunastarii și indatorarii. Factura o vom plati mai scump decat beneficiul salarial aparent obținut acum, in condițiile in…

- Un milion de euro este gaura estimata din bugetul orașului Cugir, dupa așa-zisa ”revoluție fiscala” a Guvernului, o suma imensa pentru administrația locala. Sumele destinate investițiilor publice și cofinanțarea unor proiecte europene vor avea de suferit, anunța primarul Adrian Teban. „Consideram ca așa zisa “revoluție fiscala” este de fapt un atac la bugetele locale, Guvernul incercand sa rezolve cu banii comunitaților, lipsa fondurilor pentru nenumaratele promisiuni electorale. Prin aceste masuri fiscale, PSD va reduce programele de investiții locale și va crea administrațiilor dificultați in implementarea proiectelor cu fonduri europene”…

- ”Ca urmare a modificarilor legislative, incepand cu data de 1 ianuarie 2018, Kaufland Romania preia contribuțiile aferente angajatorului in salariul brut al angajatului. Astfel, fiecare angajat Kaufland Romania va avea un salariu net mai mare, in medie cu 1,5%.” transmite Kaufland Romania. ”Compania…

- Presedintele Sindicatului National al Agentilor de Politie, Iulian Surugiu, a anuntat ca agentii MAI nu vor pierde niciun leu din salariu. Totodata, sporul pentru permanenta la domiciliu nu se va mai acorda in anul 2018."In urma discutiilor purtate si a demersurilor efectuate de catre conducerea Sindicatului…

- Vicepreședintele Comisiei pentru Buget, Finanțe și Banci din Camera Deputaților, deputatul Bogdan Huțuca, critica masurile fiscale adoptate, astazi, in ședința, de Guvernul PSD Mihai Tudose. Finanțistul susține ca acestea sunt un asalt frontal asupra stabilitații fiscale și un nonsens sistemic, care…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, miercuri, faptul ca trecerea contributiilor de la angajator la angajat este o masura antisociala si va conduce la cresterea inegalitatilor, catalogand-o cea mai „discriminatorie decizie luata in Romania dupa 1989“.

- Modificarea Codului fiscal contine dispozitii exprese privind cazurile in care organele fiscale pot refuza deducerea TVA, pentru evitarea posibilelor abuzuri din partea acestora, a declarat ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, miercuri, in cadrul sedintei de guvern. Citeste si: Fost consilier…

- In timp ce, la Palatul Victoria, Guvernul Mihai Tudose se pregatea sa adopte ordonanța de urgența de modificare a Codului fiscal, in ciuda criticilor venite din toate parțile, postul tv condus de Dan Voiculescu prezinta un nou sondaj in care premierul PSD se prabușește la capitolul incredere. O scadere…

- Ministrul de Finante, Ionut Misa, a prezentat, pe 26 octombrie, masurile pe care Guvernul intentioneaza sa le aplice din 2018, printre care instituirea unui impozit de 1% pe cifra de afaceri pentru firmele care au o cifra de afaceri de sub un milion de euro si tranferul unor contributii in contul…