Cu ninsorile din aceste zile, am intrat deja in spiritul sarbatorilor și copiii sunt, cu siguranța, nerabdatori sa afle cat dureaza vacanța de iarna 2018. Iata care este structura anului școlar 2018 – 2019. Cu toții am visat in copilarie la zilele de Craciun , cand stateam acasa și singura preocupare era sa ne jucam. Daca noi putem numara pe degete cate zile libere vom avea, iata cand incepe și cat dureaza vacanța de iarna 2018 a elevilor. Cand incepe și cat dureaza vacanța de iarna 2018 Prima vacanța mai lunga a trimestrului I va incepe pe 23 decembrie 2018 și se va termina pe data de 13 ianuarie…