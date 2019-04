Cat a costat deszapezirea facuta anul trecut in Baia Mare

In anul 2018, activitatile de deszapezire in Municipiul Baia Mare au fost efectuate de catre Asocierea S.C. Nord Vest Infrastructura si Servicii S.R.L. – S.C. Construrom S.A., conform contractului nr. 41971/2017, respectiv contractului subsecvent nr. 1/07.12.2018, incheiat in baza acordului cadru nr.46020/04.12.2018. Programul de deszapezire a cuprins urmatoarele operatiuni: Combaterea poleiului; Degajarea zapezii de pe carosabil mecanizat cu utilaje cu lame (pluguri); Degajarea zapezii de pe: – trotuare – la locurile de acces unde sunt prevazute treceri de pietoni; – spatiile destinate stationarii…