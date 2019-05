Stiri pe aceeasi tema

- Show-ul fenomen „Exatlon” se apropie de deznodamant, iar Finala (la masculin și feminin) se anunța una cu adevarat epica. Milioanele de fani ai reality-ului sportiv vor putea urmari ultima batalie a acestui sezon pe 9 iunie, incepand cu ora 20:00, la Kanal D. In lupta pentru caștigarea celor doua ravnite…

- Echipa Faimoșilor a caștigat, sambata, jocul pentru hotel și pe langa șansa de a sta in condiții de lux au avut parte și de o surpriza din partea organizatorilor. In timpul celui de-al 11-lea joc pentru hotel, atat Faimoșii, cat și Razboinicii au adus in prim-plan ștafeta mixta. Pentru Razboinici au…

- Costin Gheorghe s-a accidentat in timpul jocului pentru eliminare, in ediția Exatlon de marți seara. Faimosul a calcat stramb, la scorul de 8-1 pentru Razboinici și a parasit meciul in ambulanța. Accidentarea l-a daramat pe Costin Gheorghe și i-a speriat pe colegii lui de echipa. Kiki Constantinescu…

- EXATLON ROMANIA 18 MARTIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Au ramas in sase oameni, stau de 10 saptamani la baraca, si toate acestea si-au pus amprenta asupra echipei albastre. Dupa ce sambata au reusit o timida victorie impotriva Faimosilor, reusind sa petreaca o noapte la hotel si sa se…

- Intrata pe traseu cu una dintre cele mai bine cotate Faimoase, Andreea Arsine, judoka a incercat sa recupereze si sa castige avantaj competitiv in fata adversarei, insa nu a mai ajuns la final, avand nevoie de ajutorul coechipierilor pentru a fi scoasa de sub plasa si pusa pe targa pentru a primi…

- Razboinicii și Faimoșii de la Exatlon au ramas fara antrenori. Iar scandalurile au inceput sa explodeze și intre coechipieri, fiindca nu mai are cine sa potoleasca orgoliile concurenților! Costin Gheorghe și Nicoleta Lunca s-au "aprins" și s-au luat la cearta. Costin s-a enervat cand Nicoleta a venit…

- Giani Kirița face ce face și iese in evidența cu un derapaj comportamental. Mai nou, in ediția de azi a Exatlon a facut-o pe o concurenta "urata" și a ținut sa se laude ca el a avut femei frumoase la viața lui. La scorul de 9 la 6 pentru Razboinici, in meciul dintre Andreea Arsine și Nicoleta Lunca…