Castelul Corvinilor, unul dintre cele mai frumoase castele din Europa European Best Destinations (Cele mai bune destinații europene), o publicație online a organizației cu același nume, cu sediul la Bruxelles, a nominalizat Castelul Corvinilor drept unul dintre cele mai frumoase castele din Europa. Nu-i lucru puțin, avand in vedere numarul impresionant de castele de pe batranul continent. Doar in Germania se estimeaza ca sunt in jur de 25.000 de castele! De altfel, pe site-ul Europe For Visitors (Europa pentru vizitatori) se afirma ca Europa ar avea mai multe castele istorice decat numarul restaurantelor White Castle sau Burger King din America de Nord. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

