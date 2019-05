Stiri pe aceeasi tema

- Duminica poți sa faci bani buni de pe urma alegerilor europarlamentare. Casele de pariuri ofera cote generoase pentru alegerile europarlamentare. Duminica se pot face bani buni de pe urma alegerilor și a referendumului. Riscurile de a nu nimeri caștigatorul sunt mai mici decat in sport, iar caștigurile…

- Olguta Vasilescu, o apropiata a liderului PSD, a vorbit insa despre nunta pe care o pregateste Liviu Dragnea."Poate sa fie orice fel de anunt, inclusiv ca se insoara. Nu negati aceasta ipoteza? Poate sa fie orice fel de anunt". Liviu Dragnea a fost foarte rezervat cu privire la marele…

- Deși in cele mai recente sondaje PNL a depașit PSD-ul in opțiunile de vot pentru alegerile europarlamentare, la casele de pariuri situația este cu totul alta! Astfel, la Unibet, PSD are o cota de doar 1,30 sa caștige alegerile, in timp ce PNL e cotat cu 3.00, potrivit libertatea.ro. USR-Plus a primit…

- Cine pariaza 100 de lei pe USR-PLUS poate caștiga 900 de lei. Doar daca Alianța 2020 caștiga alegerile. Aceasta este cota de pariuri a unei agenții importante. Pentru ca orice se poate transforma in bani, casele de pariuri au propus cote atractive romanilor care iubesc adrenalina și politica. Cum se…

- Alagerile europarlamentare se dovedesc o mina de aur pentru marile agenții de pariuri, care au listat principalele partide. Cotele difera, la fel ca in cercetarile facute de marile institute de sondare. Pe primul loc in preferințele agențiilor de pariuri se situeaza PSD cu o cota de 1.5.Citește…

- Candidatul aflat pe prima pozitie pe lista Partidului National Liberal pentru alegerile europarlamentare, Rares Bogdan, a declarat ca PNL poate scoate un "scor istoric" la alegerile din 26 mai, respectiv intre 25 si 30 ."Cred ca, pe data de 26 mai, Ludovic Orban va anunta un scor istoric al PNL, intre…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi seara, ca va castiga alegerile prezidentiale, in cazul in care va candida, insa acest lucru nu a fost inca decis. Tariceanu a fost intrebat, joi seara, la Antena 3, ce scor va obtine la alegerile prezidentiale si a afirmat ca va castiga,…

- Fostul strateg al presedintelui american Donald Trump, Steve Bannon, a estimat marti ca in prezent lumea trece printr-un ''momentum populist'' si ca formatiunile nationaliste si anti-sistem ar avea sanse sa obtina majoritatea in viitorul Parlament European, predictie contrazisa insa de sondaje, relateaza…