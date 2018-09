Atentat in Iran: 24 de morti si zeci de raniti. Rezistenta Nationala din Ahvaz a revendicat atacul

Douazeci şi patru de persoane au fost ucise şi alte cateva zeci ranite in atentatul care a vizat sambata dimineata o defilare militara in Ahvaz, oraş in sud-vestul Iranului, indica un nou bilant oficial,… [citeste mai departe]