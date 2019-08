Carusel dintr-un parc de distracții din Germania, închis din cauza asemănării cu o svastică O inregistrare video in care apare caruselul denumit ''Adlerflug'' (''Zborul vulturului'', in limba germana - n.r.) a starnit critici dupa ce a fost distribuita pe platforma online Reddit. Ca urmare, parcul Tatzmania, situat in orasul Loffingen din regiunea Padurea Neagra, a decis imediat sa nu mai puna in functiune caruselul si sa il reproiecteze impreuna cu fabricantul italian al instalatiei. Straniul efect vizual creat prin rotirea caruselului nu a fost observat de administratorii parcului decat dupa ce inregistrarea a inceput sa fie distribuita pe internet. Purtatorul de cuvant a… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

