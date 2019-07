Carrefour obţine 290 de milioane de euro în urma vânzării participaţiei deţinute la Cargo Activele totale ale Cargo sunt evaluate la aproximativ 900 milioane de euro, iar Carrefour, care detine 32% din firma, a anuntat ca va obtine aproximativ 290 milioane de euro in urma tranzactiei, din care aproximativ 80% va fi numerar, iar 20% actiuni ale Argan.



Tranzactia, care ar urma sa se finalizeze pana la finalul anului, trebuie aprobata de actionarii Argan, a precizat Carrefour. Dupa finalizarea acordului, Carrefour va ramane cu o participatie de 5% la Argan.



Carrefour, cel mai mare retailer din Europa, a demarat in ianuarie 2018 un plan pe cinci ani destinat reducerii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liberty Steel, parte a GFC Alliance, companie detinuta la nivel global de Sanjeev Gupta, a incheiat astazi achizitia de la ArcelorMittal a sapte fabrici de otel si a cinci centre de servicii in sapte tari din Europa, printre care se numara si combinatul siderurgic de la Galati.

- 'In China este o situatie specifica, avem o cota de piata redusa si inregistram pierderi. Cand am preluat functia, am vazut ca marimea reprezinta o problema. In alte tari nu avem aceeasi configuratie', a declarat Bompard, pentru postul de televiziune BFM. Acesta a adaugat: 'Ne concentram pe bataliile…

- Carrefour a anuntat vanzarea unei participatii de 80% la subsidiara sa din China catre firma chineza Suning.com, o tranzactie de 620 de milioane de euro in numerar, transmite Reuters. Tranzacţia evaluează Carrefour China la 1,4 miliarde de euro (1,59 miliarde de dolari), inclusiv datoria,…

- Acest lucru se va face printr-o manifestatie ce are ca puncte de atractie concerte sustinute de trupe romanesti foarte apreciate, o coregrafie speciala, dar si discursuri ale unor personalitati, printre care filosoful Mihail Sora. Evenimentul face parte dintr-o serie de actiuni ce au loc duminica in…

- 8 Mai, Ziua Victoriei in Europa, 2019 (Republica Ceha) #locuridemunca #depozit #supermarket #hipermarket #cehia. Billla,Tesco ,Peny ,Hopy ,Pheonix ,Madeta ,Titbit ,Rohlik. Consulta oferta locurilor de munca in machete de mai jos Post-ul Locuri de munca in Cehia. 8 Mai, Ziua Victoriei apare prima data…

- Producatorul german de mașini sport Porsche va plati 535 de milioane de euro pentru o opri o investigație a procurorilor din Stuttgart, Germania, in privința motoarelor diesel care trișeaza la emisiile de noxe, scrie Bloomberg. Producatorul auto a acceptat amenda pentru a incheia ancheta, aceasta din…

- Romania se afla, potrivit unui studiu Eurostat realizat in 2019, pe primul loc in ceea ce priveste rata nasterilor in randul adolescentelor. Procentul la nivel national este de 12,3-, mult peste media europeana, de 4-. In tara noastra, unul din zece copii are o mama adolescenta, situatie regasita si…

- Tabloidul american National Enquirer si alte doua publicatii vor fi vandute distribuitorului american de reviste James Cohen, a anuntat vineri American Media Inc (AMI), transmite BBC. Publicatia saptamanala, cu o vechime de 93 de ani, a fost implicat in scandalurile mediatice legate de presedintele…