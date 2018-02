Stiri pe aceeasi tema

- Dan a declarat, intr-o emisiune la postul de televiziune Romania TV, ca mesajul transmis in spatiul public este "iresponsabil" si a aparut "din dorinta de manipulare". Mesaj iresponsabil "Este un mesaj iresponsabil, pentru ca Politia trebuie sa ramana o institutie serioasa, o institutie…

- Ministerul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a infirmat, duminica, informatiile publice potrivit carora politistii ar urma sa lucreze doar opt ore pe zi, in intervalul 8,00- 16,00. Dan a declarat, intr-o emisiune la postul de televiziune Romania TV, ca mesajul transmis in spatiul public…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri ca, in anul 2017, potrivit masurilor fiscal-bugetare adoptate, salariile politistilor au crescut cu 10%, iar cele ale militarilor si ale personalului civil cu 15%, iar de la 1 ianuarie 2018 se adauga o crestere, in medie, de 3 - 4% la salariul…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sustinut astazi o conferinta de presa in care a anuntat ca salariile politistilor nu vor scadea, si a punctat ca veniturille sunt ajustabile. Potrivit Realitatea.net, ministrul Dan a spus ca salariile au crescut cu 10 in 2017, iar in prezent, venitul minim net al…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, intervine in scandalul momentului. Scaderile salariale din domeniul public dupa revolutia fiscala au declansat un scandal imens. Sindicatele si cetatenii sunt revoltati de schimbarea legislatiei si spun ca salariile acestora au scazut.Citește și: RUSINOS!…

- Scandalul scaderii salariilor dupa trecerea contributiilor de la angajator la angajat a produs o adevarata revolta printre cetatenii. Mii de oameni au salariile taiate dupa revolutia fiscala a celor de la PSD, iar problemele sunt multimple. In acest scandal intervine si fostul presedinte, Traian…

- Liderul Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual, Dumitru Coarna, a avut o reactie furibunda dupa ce s-a aflat faptul ca aproape 8000 de politisti vor avea salariile nete scazute cu sume semnificative.Citeste si: S-a AFLAT: LISTA oficiala a AMENZILOR de care vor fi…

- Bugetarii se revolta. Majorarile de salarii promise de guvernanti sunt in realitate mult mai mici, din cauza trecerii contributiilor de la angajator la angajat. Sunt in aceasta situatie: politistii si profesorii, iar cei din urma ameninta cu greva. Cei mai afectati sunt programatorii. Au tras linie…

- Sunt în aceasta situatie: politistii si profesorii, iar cei din urma ameninta cu greva. Sindicalistii din Politie spun ca, din cauza transferului contribuțiilor, cresterile salariale promise de ministrul Muncii vor fi inexistente sau, în cel mai bun caz, foarte mici. „8000…

- Salariile polițiștilor au crescut de la 1 februarie. Concret, Ministerul Afacerilor Interne a aprobat majorari salariale intre 5 și 10 % pentru 28.000 de polițiști. Acest act normativ asigura punerea in aplicare, la nivelul MAI, a prevederilor Legii-cadru nr. 153 din 2017 privind salarizarea personalului…

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea protesteaza azi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie, anunta membrii fondatori ai Asociatia Grefierilor…

- Miercuri, 24 ianuarie 2018, calatorii prezenti la primele ore ale diminetii in Aeroportul International "Henri Coanda" Bucuresti au fost martorii unui flashmob sustinut de artistii Ansamblului "Ciocarlia". Cei prezenti in terminalul aeroportului s-au prins in Hora Unirii alaturi de dansatorii Ansamblului…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis miercuri un mesaj de Ziua Unirii Principatelor Romane in care a subliniat ca 24 Ianuarie reprezinta primul pas in scrierea "certificatului de nastere" al Romaniei de astazi. "In acest an, mai mult ca oricand, ziua de 24 Ianuarie are o importanta…

- "Lucrurile merg in directia in care, si va dau o singura stire: in 2017, si acum am inceput la fel, in fiecare luna, in balanta noastra de plati, un miliard de euro pleaca din Romania, adica asta este deficitul nostru - un miliard de euro. Deci au plecat 12 miliarde anul trecut. Cat putem sa rezistam…

- Deputatul Victor Ponta a sustinut marti ca în fiecare luna din 2017 câte un miliard de euro a plecat din România, în ceea ce priveste balanta de plati, iar aceasta situatie continua si în prezent. "Lucrurile merg în directia în care, si va…

- "Eu am solicitat inspectorului general Despescu sa dispuna masurile pe care cred ca era normal și firesc sa le ia un șef de instituție. Eu i-am solicitat demisia. Parerea mea este ca in atare situații, cand constatam ca avem niște probleme in dosare penale chiar din 2009 pana in 2018, eu am considerat…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a venit cu noi explicații și a precizat ca a cerut demisiile șefilor din Poliție pentru ca nu s-au respectat procedurile. Ministrul de Interne susține ca demisia lui Bogdan Despescu a fost ceruta pentru ca din 2009 și pana in 2018 niște dosare au fost uitate in sertar.…

- Ies la iveala noi dezvaluiri incendiare despre politistul pedofil! In direct la Romania TV, la emisiunea lui Victor Ciutacu, ministrul de Interne, Carmen Dan, a facut devoalari din interiorul MAI. "Rolul meu este de a spune clar cum stau lucrurile. Trebuie sa ne asuam lucrurile si sa recunoastem…

- Toate examenele de la Academia de Politie si din scolile de agenti, unde evaluarea psihologica este eliminatorie, pot fi acum contestate, dupa ce ministrul de resort, Carmen Dan, a declarat ca centrul de testari nu are autorizatie, a declarat, marti, pentru Agerpres, Dumitru Coarna, presedintele…

- Fostul primar al Constanței Radu Mazare ar putea fi extradat oricand și nu va primi azil politic in Madagascar, a declarat consulul onorific al Madagascarului in Romania, Serge Rameau, pentru Antena 3 . Diplomatul a explicat ca in Madagascar nu exista noțiunea de azil politic. „Nu a venit la noi ca…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a vorbit intr-o interventie la Romania TV despre controversele iscate in jurul pensionarilor anticipate din cadrul ministerului, dar si despre stadiul recalcularii pensiilor militare. Ministrul sustine ca banii au inceput deja sa se vireze catre oameni, procesul…

- Premierul Mihai Tudose a spus la Romania TV cu cat vor creste salariile romanilor de la 1 ianuarie 2018: "Nu putem vorbi de legea salarizarii fara trecerea contributiilor de la angajator la angajat. Paradigma in care legea a fost scrisa si trecuta prin parlament pe care guvernul e obligat…

- Politicienii au inceput sa faca traditionalele urari de sarbatori, printre primii numarandu-se ministrul MAI, Carmen Dan, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, ministrul Apararii, Mihai Fifor, ministrul de Externe, Teodor Melescanu, dar si ministrul Culturii, Lucian Romascanu.„E miraculos…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a transmis vineri un mesaj in care vorbeste despre cei 28 de ani care au trecut de la Revolutia din decembrie 1989, precizand ca romanii au recurs la sacrificiul suprem pentru libertate, scriind o fila importanta a istoriei cu durere, lacrimi, sange si curaj."Romania…

- Mesajul ministrului afacerilor interne, Carmen Daniela Dan, pentru absolventii scolilor de agenti si subofiteri ale Ministerului Afacerilor Interne - decembrie 2018 Momentul de astazi, unic in viata dumneavoastra, este marturia faptului ca alegerea facuta in urma cu un an, aceea de a urma o cariera…

- Protest al sindicaliștilor din poliție și penitenciare, pe 20 decembrie. Reacția MAI Protest al sindicaliștilor din poliție și penitenciare, pe 20 decembrie. Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate…

- Federatia Sindicatelor Nationale ale Politistilor si Personalului Contractual din Romania, cea mai mare organizatie de profil, cu reprezentativitate in domeniul ordinii si sigurantei publice gestionate de catre Ministerul Afacerilor Interne, si Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan a afirmat, in ceea ce priveste crima de la metrou, ca a existat o oarecare sincopa, conform Realitatea.net. Bineinteles ca de fiecare data se poate mai mult, a precizat ministrul. Am solicitat de dimineata sa mi se prezinte situatia interventiei asa cum a avut…

- Premierul a revenit sambata dupa-amiaza la Bucuresti, dupa vizita la Belgrad, unde a participat la reuniunea cvadrilaterala Romania - Bulgaria - Serbia - Grecia, si a mers la Ministerul Afacerilor Interne (MAI).La iesirea de la MAI, premierul a spus ca a discutat cu ministrul Carmen Dan…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a anuntat, miercuri seara, la Romania TV, ca a sesizat Politia pentru demararea unei anchete, dupa ce a gasit in apartamentul inchiriat in care locuieste un dispozitiv de inregistrare. Totodata, ministrul a precizat ca a facut plangere pentru violare de domiciliu. “Am…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a afirmat, miercuri seara, ca a gasit in locuința sa un dispozitiv care pare a fi unul de inregistrare audio, precizand ca a sesizat Poliția care a deschis un dosar penal. "Am gasit în locuința mea un dispozitiv care dupa prima verificare…

- Carmen Dan, ministrul de Interne, a anuntat ca a gasit in locuinta sa dispozitive de ascultare, informeaza Antena3.ro Aceasta a anuntat ca a chemat Politia si urmeaza sa fie deschis un dosar penal. "L am gasit intr o priza de telefon. E deja ridicat de Politie. Era in living. Ar fi fost aproape imposibil…

- Deputatul Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR), Ovidiu Ganț, a anunțat vineri, ca nu va vota legile Justiției, inițiativa legislativa privind ONG-urile și nici modificarile la Codul fiscal. "Nu voi vota legile Justiției. Nu le voi vota pentru ca nu au avizul CSM.…

- Suntem pentru stabilitatea macroeconomica, stabilitatea cursului, dar nu pentru fixitate. Romania a scapat de „euroizare“, in mare masura, si ar putea sa permita mai multa flexibilitate a cursului de schimb, insa exista in continuare o sensibilitate emotionala legata de deprecierea leului, sustine…

- Romario Kortzorg a ajuns in Romania la 1 iulie 2015 și a semnat cu ASA Targu Mureș, apoi a ajuns la Dinamo, Astra și Concordia Chiajna. La niciuna dintre aceste echipe n-a convins, insa a plecat din țara cu scandal. ...

- Verificarea activitatii de conducere a autovehiculelor MAI Ministerul Afacerilor Interne are în vedere înasprirea testarii psihologice si a verificarii cunostintelor tehnice pentru personalul care are în fisa postului activitatea de conducere a autovehiculelor MAI. În…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a informat, luni, ca se pregateste modificarea prevederilor ordinului privind verificarea celor care conduc masinile MAI, astfel incat sa fie inasprita testarea psihologica si a cunostintelor tehnice pentru soferii care fac acest lucru in mod curent si sa existe…

- "Am avut o sedinta de coalitie, am discutat si despre modul in care vom vota pe propunerea referitoare la alegerea primarilor din doua tururi. ALDE sutine ideea votului in doua tururi pentru alegerea primarilor. Primarii ALDE in functie ar prefera un singur tur, dar noi credem ca este mai bun pentru…

- Firmele din sectorul telecomunicatiilor asigura faptul ca vor prelua costul suplimentar din mutarea contributiilor la angajati, iar salariile acestora nu se vor modifica, in ciuda „revolutiei fiscale”. Schimbarile fiscale nu se vor regasi nici in tarife, spune vicepresedintele RCS & RDS, potrivit Digi24.

- Atat Bogdan Chirieac cat și Remus Borza au fost rugați sa raspunda cu DA sau NU la cinci intrebari cheie. Dialogul a avut loc la interviurile DCNews Live. Iata intrebarile și raspunsurile celor doi: 1. Aceste masuri de revoluție fiscala vor duce la prabușirea economica? Remus…

- „Revolutia fiscala va bulversa organizarea interna a firmelor” Vicepresedintele Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR), economistul clujean Dan Mureșan, apreciaza ca transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat va bulversa organizarea…