Carmen Avram: Klaus Iohannis n-a existat în acest joc. A fost un "fake news" "Fiecare negociaza pentru tara lui si pentru CV-ul propriu, in plan secund. Si atunci se fac jocurile intre partidele politice din fiecare tara membra. Premierul bulgar stie sa faca jocurile si a fost extrem de impresionant modul in care a jucat pentru tara lui. A spus ferm: "Vrem sa ne primiti in Schengen si sa ni se ridice MCV. Cine va face asta va avea sprijinul nostru". Ce se intampla cu presedintele Romaniei? Absolut nimic. Nu se aude absolut nimic despre Klaus Iohannis, in aceste negocieri. Nu conteaza absolut deloc, dupa cum nu a contat nici macar in ceea ce se spunea ca va fi… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

