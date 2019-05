Stiri pe aceeasi tema

- Cu puțin timp de marea lansare a albumului „Dedicated”, programata pe 17 mai, Carly Rae Jepsen lanseaza o noua piesa, „Too Much”, care, cu certitudine, ne va schimba percepția asupra vieții și ne va oferi o lecție importanta despre modul in care, in fiecare dintre noi, zace o imensa și aproape incontrolabila…

- Odata cu anuntul, pe conturile social media a fost publicata o imagine editata cu cei doi cantareti care apar tinandu-se de mana. Sheeran a publicat pe contul lui de Instagram versurile piesei, iar cantaretul canadian, un fragment audio de zece secunde. Piesa va fi, probabil, inclusa…

- Carly Rae Jepsen lanseaza o noua piesa de pe urmatorul album. „Julien” este track-ul care apare odata cu anuntarea tracklistingul albumului; piesa este produsa de catre Kyle Shearer. Pre-comanda albumul: https://umusic.lnk.to/CarlyRaeDedicatedPR Fanii care vor precomanda albumul vor putea descarca gratuit…

- John Newman, unul dintre artistii britanici cu succes international, nominalizat deseori la Brit Awards, a revenit cu videoclipul piesei „Feelings”. Urmand succesul hiturilor „Feel The Love”, „Love Me Again” sau „Blame”, noul single aduce aminte fanilor de ce s-au indragostit de John Newman. Piesa este…

- Carly Ray Jepsen revine intr-un mare fel – creatoarea hit-ului „Call Me Maybe” (2012) anunța lansarea noului sau album, a carui lansare va avea loc pe 17 mai. Materialul „Dedicated” este deja disponibil pentru pre-comanda pe Spotify: https://carlyraejepsen.lnk.to/Dedicated Imediat dupa ce ne-a revigorat…

- Odata cu lansarea materialului video al piesei “Now That I Found You”, Carly Rae Jepsen ne prezinta o cu totul alta perspectiva asupra piesei, folosindu-se de instrumente precum umor, ironie fina, carisma si dragostea universala pentru… pisici. Conceptul videoclipului piesei „Now That I Found You” este…

- Carly Ray Jepsen revine intr-un mare fel – creatoarea hit-ului „Call Me Maybe” (2012) ne revigoreaza cu o doza dubla de adrenalina muzicala si lanseaza piesele „Now That I Found You” si „No Drug Like Me”, disponibile pe toate platformele digitale. „Now That I Found You” (produsa de Captain Cuts) si…

- Dupa sase ani de asteptare si insistente din partea fanilor, incredibilul se intampla in 2019 – formatia Jonas Brothers se reuneste si, in completarea vestii, lanseaza si o piesa al carei ritm se va intipari instant in minte – „Sucker”. Noul material este un real generator de buna dispozitie, un imn…