Care este originea vikingilor? Un grup de cercetatori a studiat AND-ul celor mai vechi locuitori ai Scandinaviei și a formulat o noua concluzie asupra originii lor.

Conform unui studiu publicat pe 9 ianuarie de revista PLoS Biology, primii locuitori ai Scandinaviei, cunoscuți drept vikingi, sunt descendenți ai doua grupuri de populație. Aceste grupuri au migrat în Scandinavia acum zece mii de ani, odata cu retragerea ghețarilor, relateaza Adevarul. Primul grup a migrat din Europa Centrala și din Germania și s-a stabilit în Danemarca. Al doilea grup a migrat dintr-o zona cuprinsa între… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol: timpul.md

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa feminina de handbal a Clubului Sportiv Municipal București va evolua și in sezonul viitor al Ligii Campionilor, cea mai importanta competiție intercluburi din lume. EHF a anunțat astazi ca CSM București, vicecampioana Romaniei, va beneficia de un wildcard și, mai mult, va juca direct in grupe!…

- Documentul integral este disponibil la adresa de internet https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report/, iar sectiunea privind Romania este pusa la dispozitie de ambasada Statelor Unite la Bucuresti pe site-ul sau de web, la https://ro.usembassy.gov/2019-trafficking-in-persons-report/.…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 465 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Ungaria – 118 locuri de munca pentru: ajutor bucatar, asistent comercial, brutar, bucatar, casier, cofetar, consilier vanzari, dulgher, electrician de reparatii frigidere,…

- Cea mai mare piata intrazilnica de electricitate din Europa (XBID) va adauga, pana la finele acestui an, sapte noi state la reteaua sa actuala de state 14 membre, dupa ce in primul an de functionare a executat peste 16 milioane de tranzactii, a informat miercuri bursa de energie Epex Spot, transmite…

- In seara asta, de la ora 22:00, este finala Eurovision 2019. Fara emoții pentru Romania, pentru ca Ester Peony nu s-a calificat in finala. In ultimii 10 ani, Eurovision Song Contest a fost caștigat de Norvegia, Germania, Azerbaidjan, Suedia, Austria, Ucraina, Danemarca, Portugalia și, anul trecut, de…

- Meciurile din Divizia de top a Campionatului Mondial incep azi, in Slovacia. Bratislava și Kosice sunt cele doua orașe gazda ale intrecerii. In primul se desfașoara grupa A, din care fac parte Canada, SUA, Finlanda, Germania, Slovacia, Danemarca, Franța și Marea Britanie, iar in cel de al doilea Grupa…

- Sute de locuri de munca in strainatate pentru romani. Se cauta muncitori agricoli, șoferi, electricieni, instalatori. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 373 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Spania – 100 locuri de munca: 100 muncitori…

- Norvegia a anuntat luni ca extinde controalele temporare la frontiera pana in noiembrie, invocand preocupari legate de terorism si nevoia de a tine o evidenta mai stricta a migrantilor, informeaza DPA. Extinderea de sase luni reflecta masuri similare luate de vecinii nordici Danemarca…