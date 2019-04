Caraus ucrainean retinut la frontiera. Acesta este acuzat de trecere frauduloasa a frontierei de stat si contrabanda

Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 8 aprilie, la nivelul Sectorului Politiei de Frontiera Sarasau – I.T.P.F. Sighetu Marmatiei, a fost declansata o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigari in zona de responsabilitate. Astfel, in jurul orei 22.00, un echipaj al politiei de frontiera a observat un grup de persoane care…

- Trei focuri de arma au fost trase pentru avertizarea carausilor, care au reusit sa treaca raul Tisa, pe teritoriul roman, cu mai multe pachete voluminoase, care contineau tigari de contrabanda. Din pacate, infractorii s-au aruncat in rau si au reusit sa ajunga pe malul ucraineana. Incidentul s-a petrecut…

- Intr-o prima faza, traficantii de tigari au abandonat pachetele si s-au facut nevazuti datorita prezentei frontieristilor, iar la Valea Viseului au fost gasite doua colete abandonate. Astfel, tigarile care ar fi trebuit sa ajunga pe piata neagra din Maramures au fost confiscate. Astfel, un echipaj al…

- Un echipaj al politiei de frontiera Maramures a observat, pe raza localitatii Petrova, doua persoane care se deplasau pe jos, dinspre frontiera de stat spre interiorul tarii, transportand in spate trei genti voluminoase. Imediat, politistii de frontiera au procedat la legitimarea persoanelor in cauza.…

- In seara zilei de ieri, 12 februarie 2019, in jurul orei 19.00, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sighetu Marmatiei, pe sensul de intrare in tara, un cetatean ucrainean, in varsta de 32 de ani, la volanul unei autoutilitare marca Mercedes Sprinter, inmatriculat in Romania. Acesta transporta…

- Un echipaj al politiei de frontiera din Viseu de Sus a depistat, intr-o zona muntoasa, mai multe persoane care transportau de la frontiera de stat catre interiorul tarii colete cu tigari cu ajutorul unor snowmobile. Lungu Radu, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “Imediat, politistii de frontiera…

- Un foc de arma s-a auzit aseara la frontiera de stat pe directia localitatii Bistra. Politistii de frontiera au incercat sa opreasca mai multi traficanti de tigarete insa acestia au reusit sa se faca nevazuti. Radu Lungu, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “Colegii nostri au observat in apropierea…

- Un echipaj al politiei de frontiera din Sarasau a observat mai multe persoane care se deplasau de la frontiera de stat catre interiorul tarii, incarcand intr-un autoturism care stationa colete voluminoase. Radu Lungu, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “Imediat, s-a procedat la somarea prin…