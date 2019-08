Autoritatile locale incearca sa-i convinga pe resitenii plecati sa revina, fapt pentru care, vineri, au organizat o conferinta intitulata „Hai acasa!”, cu ocazia Zilei Diasporei. "Primaria Resita doreste sa devina, din nou, o casa pentru cei care au plecat si sa fie o casa pentru cei care sunt deja aici. In fapt, vrem sa-i convingem, prin ceea ce facem zi de zi, sa nu aleaga calea strainatatii. Vom incerca sa luam legatura cu cei plecati, pentru a-i convinge sa revina, chiar si in concedii sau in diferite parteneriate de afaceri, iar in timp sa revina acasa, pentru ca si in Resita, si in Romania…