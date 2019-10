Caramitru îl contrazice pe Barna: Practic, nu s-a rezolvat nimic "E uite ca se poate. Greu, cu presiune uriașa. A trebuit sa incasam de la toata lumea. Sa punem și noi presiuni enorme. Așa USR a reușit sa impuna condiții bune spre PNL. Documentul asta e agreat de partea buna a PNL, de reformisti (am explicat de multe ori - Orban e mai bun decat ceilalți, e șeful gruparii anti-USL de fapt). Poate și scrisoarea mea deschisa catre ei de azi a ajutat, cine știe. Acuma - practic inca nu s-a rezolvat nimic. In PNL gruparea USL e al naibii de puternica. Sunt departe de a ințelege cum e posibil ca Orban sa agreeze și condițiile noastre și ale lui… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

