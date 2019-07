Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, sustine ca in luna decembrie a acestui an va fi deschisa Magistrala 5 de metrou si ca deja a fost lansata proiectarea si executia pentru Magistrala 6, conexiunea cu aeroportul.

